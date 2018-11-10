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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Спартак" отправился в Уфу без Зобнина, Еременко, Игнатова и Комбарова
Московский "Спартак" вылетел в Уфу, на матч против местной команды в рамках 14-го тура РПЛ.
Игроки полетевшие на матч:
Вратари - Александр Максименко, Артем Ребров;
Защитники – Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Николай Рассказов;
Полузащитники – Денис Глушаков, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернанду, Софьян Ханни;
Нападающие - Зе Луиш и Луиз Адриану.
У Романа Зобнина диагностирована микротравма мышц задней группы правого бедра. Михаил Игнатов отправился 8 ноября в расположение юношеской сборной России.
Также несколько игроков остаются тренироваться на базе в Тарасовке. Это защитники – Дмитрий Комбаров и Марко Петкович; полузащитники – Джано Ананидзе, Роман Еременко и Александр Самедов; форвард Педро Роша.
ФК "Спартак"
Игроки полетевшие на матч:
Вратари - Александр Максименко, Артем Ребров;
Защитники – Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Николай Рассказов;
Полузащитники – Денис Глушаков, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернанду, Софьян Ханни;
Нападающие - Зе Луиш и Луиз Адриану.
У Романа Зобнина диагностирована микротравма мышц задней группы правого бедра. Михаил Игнатов отправился 8 ноября в расположение юношеской сборной России.
Также несколько игроков остаются тренироваться на базе в Тарасовке. Это защитники – Дмитрий Комбаров и Марко Петкович; полузащитники – Джано Ананидзе, Роман Еременко и Александр Самедов; форвард Педро Роша.
ФК "Спартак"
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