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"Спартак" отправился в Уфу без Зобнина, Еременко, Игнатова и Комбарова

Московский "Спартак" вылетел в Уфу, на матч против местной команды в рамках 14-го тура РПЛ.

Игроки полетевшие на матч:

Вратари - Александр Максименко, Артем Ребров;
Защитники – Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Николай Рассказов;
Полузащитники – Денис Глушаков, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернанду, Софьян Ханни;
Нападающие - Зе Луиш и Луиз Адриану.

У Романа Зобнина диагностирована микротравма мышц задней группы правого бедра. Михаил Игнатов отправился 8 ноября в расположение юношеской сборной России.

Также несколько игроков остаются тренироваться на базе в Тарасовке. Это защитники – Дмитрий Комбаров и Марко Петкович; полузащитники – Джано Ананидзе, Роман Еременко и Александр Самедов; форвард Педро Роша.

ФК "Спартак"
Теги: Спартак УФА Еременко Зобнин Игнатов Комбаров Д.
Сегодня, 15:12
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#11  Лечащий Врач  Аделаида (Сегодня, 16:36)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
А что есть? редактор предоставил коту подробную карту его виршей. Кот заснул- это подстава и поклеп на честнейшего кота.

Заснуть,опупевши от собственных виршей? Галоперидол уже не помогал.......
-- Какой красивый котик,сказала девочка.
--Фойер по противнику,слышалось ему сквозь вату опустошения.......


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#10  yuri  спб (Сегодня, 16:28)
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Цитата: Лечащий Врач
Кот прав,называя вещи своими именами.Он знает,что задрал всех своей пургой,но уже не может остановиться.Отдай свои вирши в районную газетёнку

Я в ней сейчас и нахожусь, да простят редакторы известного портала . Он не был лишен и интуиции понимал что стоит над бездной. Задрали куи и писды с фалосами в головах некоторых, словно в жизни ничего нет другого. А что есть? редактор предоставил коту подробную карту его виршей. Кот заснул- это подстава и поклеп на честнейшего кота.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#9  Лечащий Врач  Аделаида (Сегодня, 16:21)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
В голове одна поебень, господа

Кот прав,называя вещи своими именами.Он знает,что задрал всех своей пургой,но уже не может остановиться.Отдай свои вирши в районную газетёнку


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#8  yuri  спб (Сегодня, 16:17)
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online

Цитата: Лечащий Врач
....т.к.,яйца,которые он облизывал,уже почернели и отпали.Где же набить тату 0-7,думал кот

В голове одна поебень, господа. Надо бы добить эту ничемную мерзость, но кто будет тогда смешить народ? Наряженные в чужое платье клованы веселили народ. Скоро к ним приедет инкогнито и сделает из них мясной фарш.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#7  sheluch  Кёниград (Сегодня, 16:12)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lols
Насрать на говнокоманду

Поэтому ты здесь, недоумок?
Регистрация: 17.11.2017 [жалоба]
#6  Лечащий Врач  Аделаида (Сегодня, 15:55)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Писаттель добавил себе седых волос, но было поздновато.

....т.к.,яйца,которые он облизывал,уже почернели и отпали.Где же набить тату 0-7,думал кот


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#5  yuri  спб (Сегодня, 15:49)
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online

Цитата: Лечащий Врач
На какую из твоих-Ньюкасл или пфке?


25 млн болельщиков освистали в шлеме гладиаторов чужих народу. Рога у них с правильными речами народ вывел на чистую воду. Сердце народа прекрасно знало кого любить и кого презирать. 1-18 ; 0-7 ; 3-10. Визги и беготня за судьями с выпученными от безысходности , глазами только смешили кота. 25 млн болел настоящей не бутафорской команды завалили этого клована в каске с бородой. Бороду отрастил, а ума как не было так и нет. Беглый негровский раб, лежал в своей дурацкой юбке. Кот показал известный всем жест большим пальцем - не добивать клована. ниц. Болелы попросили не добивать это гавно. Писатель добавил себе седых волос, но было поздновато.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#4  saint BASIL  Внешнее кольцо (Сегодня, 15:43)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Lols,
морально обосраный


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бомжам тут не место...
Регистрация: 20.07.2007 [жалоба]
#3  Лечащий Врач  Аделаида (Сегодня, 15:42)
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lols
Насрать на говнокоманду

На какую из твоих-Ньюкасл или пфке?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#2  Lols  Лондон (Сегодня, 15:35)
  • -6
  •  (14)
Болеет за:
«Ньюкасл»
Насрать на говнокоманду
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#1  Egorysche   (Сегодня, 15:28)
  • -1
  •  (5)

зашибись, ещё и Зобнин из сборной выпал...
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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