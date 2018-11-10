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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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16:10
Артем Дзюба может сыграть с ЦСКА (2)
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13:23
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12:29
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Шамиль Газизов: не знаю откуда появилась информация про Юрана - мы даже не рассматривали этот вариант
11:35
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09:53
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08:22
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"Урал" одержал домашнюю победу над "Оренбургом"
"Урал" дома обыграл "Оренбург" в первом матче субботней программы 14-го тура РПЛ.
Чемпионат России
14-й тур
Урал – Оренбург 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – 31 Димитров, 2:0 – 86 Димитров, 2:1 - 89, Бегич.
"Урал" – Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Бумаль (Ильин, 74), Фидлер, Бикфалви, Димитров, Эль-Кабир (Араторе, 82), Панюков (Бавин, 78).
"Оренбург" – Довбня, Бегич, Андреев, Терехов, Сиваков, Маляров, Кулишев (Деспотович, 56), Мишкич, Малых, Чуканов, Сутормин.
Предупреждения: Мишкич (45), Малых (62), Фидлер (84).
Чемпионат России
14-й тур
Урал – Оренбург 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – 31 Димитров, 2:0 – 86 Димитров, 2:1 - 89, Бегич.
"Урал" – Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Бумаль (Ильин, 74), Фидлер, Бикфалви, Димитров, Эль-Кабир (Араторе, 82), Панюков (Бавин, 78).
"Оренбург" – Довбня, Бегич, Андреев, Терехов, Сиваков, Маляров, Кулишев (Деспотович, 56), Мишкич, Малых, Чуканов, Сутормин.
Предупреждения: Мишкич (45), Малых (62), Фидлер (84).
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