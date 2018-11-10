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"Урал" одержал домашнюю победу над "Оренбургом"

"Урал" дома обыграл "Оренбург" в первом матче субботней программы 14-го тура РПЛ.

Чемпионат России

14-й тур

Урал – Оренбург 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – 31 Димитров, 2:0 – 86 Димитров, 2:1 - 89, Бегич.

"Урал" – Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Бумаль (Ильин, 74), Фидлер, Бикфалви, Димитров, Эль-Кабир (Араторе, 82), Панюков (Бавин, 78).
"Оренбург" – Довбня, Бегич, Андреев, Терехов, Сиваков, Маляров, Кулишев (Деспотович, 56), Мишкич, Малых, Чуканов, Сутормин.

Предупреждения: Мишкич (45), Малых (62), Фидлер (84).
Теги: Урал Оренбург
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#2  Смотрящий  Москва (Сегодня, 16:16)
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Болеет за:
«Спартак»
Голы: 1:0 – 31 Димитров, 2:0 – 86 Димитров, 2:1 - 89, Бегич.

Болгария - Хорватия )


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#1  Бриг   (Сегодня, 16:08)
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Болеет за:
«Краснодар»
Мне, уральское дерби понравилось..Не плохой футбол продемонстрировали команды, обе хотели победить,но победил Урал...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
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