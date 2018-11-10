Дмитрий Парфенов: огорчило, что "Урал" пропустил гол

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов в эфире телеканала "Матч Премьер" подвел итоги матча с "Оренбургом" (2:1)."Непростой матч. Хотели сыграть на контратаках, чтобы создать пространство. С них в итоге и забили. Огорчил пропущенный мяч, но в целом мы сделали все, что планировали. Самое важное - три очка. Погода сыграла свою роль, но у нас такой климат... Мы к этому готовы", - сказал Парфенов.