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Дмитрий Парфенов: огорчило, что "Урал" пропустил гол

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов в эфире телеканала "Матч Премьер" подвел итоги матча с "Оренбургом" (2:1).

"Непростой матч. Хотели сыграть на контратаках, чтобы создать пространство. С них в итоге и забили. Огорчил пропущенный мяч, но в целом мы сделали все, что планировали. Самое важное - три очка. Погода сыграла свою роль, но у нас такой климат... Мы к этому готовы", - сказал Парфенов.
Теги: Парфенов Урал
Сегодня, 16:26
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