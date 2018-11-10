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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Матиас Краневиттер хочет покинуть "Зенит" этой зимой - он считает, что в команде слишком большая конкуренция (9)
Матиас Краневиттер хочет покинуть "Зенит" этой зимой - он считает, что в команде слишком большая конкуренция (9)
Матиас Краневиттер: в "Зените" высокая конкуренция, в декабре подумаю о своем будущем
Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер отметил, что в декабре намерен определиться по поводу своего будущего. 25-летний аргентинец перешел в "Зенит" из "Атлетико" в 2017 году. В этом сезоне на его счету 4 матча.
"Я получаю не так много игрового времени в "Зените", в команде высокая конкуренция, – приводит слова Краневиттера TyC Sports. – Когда играешь за одну команду с Паредесом и Маркизио, то сложно бороться за место в составе.
В декабре я намерен хорошо подумать о том, что мне делать дальше. Нужно решить, что лучше для меня и семьи. У меня впереди долгий путь".
"Спорт-Экспресс"
"Я получаю не так много игрового времени в "Зените", в команде высокая конкуренция, – приводит слова Краневиттера TyC Sports. – Когда играешь за одну команду с Паредесом и Маркизио, то сложно бороться за место в составе.
В декабре я намерен хорошо подумать о том, что мне делать дальше. Нужно решить, что лучше для меня и семьи. У меня впереди долгий путь".
"Спорт-Экспресс"
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