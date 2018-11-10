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Матиас Краневиттер: в "Зените" высокая конкуренция, в декабре подумаю о своем будущем

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер отметил, что в декабре намерен определиться по поводу своего будущего. 25-летний аргентинец перешел в "Зенит" из "Атлетико" в 2017 году. В этом сезоне на его счету 4 матча.

"Я получаю не так много игрового времени в "Зените", в команде высокая конкуренция, – приводит слова Краневиттера TyC Sports. – Когда играешь за одну команду с Паредесом и Маркизио, то сложно бороться за место в составе.

В декабре я намерен хорошо подумать о том, что мне делать дальше. Нужно решить, что лучше для меня и семьи. У меня впереди долгий путь".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Краневиттер Зенит
Сегодня, 18:07
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#2  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 18:21)
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Конкуренция в Зените низкая, например классический опорник только один, и это ты. То что ты даже в этих условиях не можешь пробиться в состав, о многом говорит.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  SpaRk  Люберцы (Сегодня, 18:19)
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
слабый
Регистрация: 2.11.2008 [жалоба]
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