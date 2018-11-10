Матиас Краневиттер: в "Зените" высокая конкуренция, в декабре подумаю о своем будущем

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер отметил, что в декабре намерен определиться по поводу своего будущего. 25-летний аргентинец перешел в "Зенит" из "Атлетико" в 2017 году. В этом сезоне на его счету 4 матча."Я получаю не так много игрового времени в "Зените", в команде высокая конкуренция, – приводит слова Краневиттера TyC Sports. – Когда играешь за одну команду с Паредесом и Маркизио, то сложно бороться за место в составе.В декабре я намерен хорошо подумать о том, что мне делать дальше. Нужно решить, что лучше для меня и семьи. У меня впереди долгий путь".