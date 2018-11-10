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"Крылья Советов" дома проиграли "Ахмату"

В матче 14-го тура чемпионата России "Ахмат" в гостях обыграл "Крылья Советов".

Чемпионат России

14 тур

"Крылья Советов" – "Ахмат" 1:2

Гол: Раванелли, 64, Канунников, 69, Иванов, 81

"Крылья Советов": Рыжиков, Чичерин, Зотов, Самарджич, Рохель, Ткачук (Яковлев, 78), Башкиров, Чочиев (Шейдаев, 64), Антон, Корниленко (Соболев, 72), Канунников.

"Ахмат": Городов, Уциев, Плиев, Семёнов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Раванелли (Гащенков, 90+1), Исмаэл, И. Думбия, Митришев (Мбенг, 84).

Предупреждения: Семёнов, 10, Анхель, 11, Мохаммади, 59, Плиев, 66, Чичерин, 76, Самарджич, 86
Теги: Крылья Советов Ахмат
Сегодня, 18:23
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(1)
#3  pivo69  Германия (Сегодня, 18:49)
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  •  (3)
online

Ахмат с выездной победой!
Ну,вот и у Ахмата 19 очков...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#2  АРА  г.Пермь (Сегодня, 18:47)
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  •  (4)

С победой Ахмат,Рашид рулит!
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
#1  Бриг   (Сегодня, 18:33)
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Болеет за:
«Краснодар»
Команды в поисках, с новыми тренерами ищут свою игру.В сегодняшнем противостоянии свою игру нашел Ахмат.Крылья проиграли, за счет своих ошибок в обороне...грубейших...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
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