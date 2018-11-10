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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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16:10
Артем Дзюба может сыграть с ЦСКА (7)
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13:23
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Борис Игнатьев: кризис "Спартака" замешан на том, что некоторые болельщики не понимают очевидных вещей (6)
12:29
Шамиль Газизов: не знаю откуда появилась информация про Юрана - мы даже не рассматривали этот вариант
Шамиль Газизов: не знаю откуда появилась информация про Юрана - мы даже не рассматривали этот вариант
11:35
Зелимхан Бакаев: "Арсенал" был бы сейчас уже в тройке лидеров, если бы мы не растеряли кучу очков на старте (2)
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09:53
Матиас Краневиттер хочет покинуть "Зенит" этой зимой - он считает, что в команде слишком большая конкуренция (9)
Матиас Краневиттер хочет покинуть "Зенит" этой зимой - он считает, что в команде слишком большая конкуренция (9)
"Крылья Советов" дома проиграли "Ахмату"
В матче 14-го тура чемпионата России "Ахмат" в гостях обыграл "Крылья Советов".
Чемпионат России
14 тур
"Крылья Советов" – "Ахмат" 1:2
Гол: Раванелли, 64, Канунников, 69, Иванов, 81
"Крылья Советов": Рыжиков, Чичерин, Зотов, Самарджич, Рохель, Ткачук (Яковлев, 78), Башкиров, Чочиев (Шейдаев, 64), Антон, Корниленко (Соболев, 72), Канунников.
"Ахмат": Городов, Уциев, Плиев, Семёнов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Раванелли (Гащенков, 90+1), Исмаэл, И. Думбия, Митришев (Мбенг, 84).
Предупреждения: Семёнов, 10, Анхель, 11, Мохаммади, 59, Плиев, 66, Чичерин, 76, Самарджич, 86
Чемпионат России
14 тур
"Крылья Советов" – "Ахмат" 1:2
Гол: Раванелли, 64, Канунников, 69, Иванов, 81
"Крылья Советов": Рыжиков, Чичерин, Зотов, Самарджич, Рохель, Ткачук (Яковлев, 78), Башкиров, Чочиев (Шейдаев, 64), Антон, Корниленко (Соболев, 72), Канунников.
"Ахмат": Городов, Уциев, Плиев, Семёнов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Раванелли (Гащенков, 90+1), Исмаэл, И. Думбия, Митришев (Мбенг, 84).
Предупреждения: Семёнов, 10, Анхель, 11, Мохаммади, 59, Плиев, 66, Чичерин, 76, Самарджич, 86
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