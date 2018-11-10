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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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16:10
Артем Дзюба может сыграть с ЦСКА (7)
Артем Дзюба может сыграть с ЦСКА (7)
13:23
Борис Игнатьев: кризис "Спартака" замешан на том, что некоторые болельщики не понимают очевидных вещей (6)
Борис Игнатьев: кризис "Спартака" замешан на том, что некоторые болельщики не понимают очевидных вещей (6)
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Шамиль Газизов: не знаю откуда появилась информация про Юрана - мы даже не рассматривали этот вариант
Шамиль Газизов: не знаю откуда появилась информация про Юрана - мы даже не рассматривали этот вариант
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Зелимхан Бакаев: "Арсенал" был бы сейчас уже в тройке лидеров, если бы мы не растеряли кучу очков на старте (2)
Зелимхан Бакаев: "Арсенал" был бы сейчас уже в тройке лидеров, если бы мы не растеряли кучу очков на старте (2)
09:53
Матиас Краневиттер хочет покинуть "Зенит" этой зимой - он считает, что в команде слишком большая конкуренция (9)
Матиас Краневиттер хочет покинуть "Зенит" этой зимой - он считает, что в команде слишком большая конкуренция (9)
"Ростов" - "Динамо": стали известны стартовые составы
"Ростов" и "Динамо" объявили составы на матч 14-го тура премьер-лиги.
Состав "Ростова": Песьяков, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов, Юсупов, Гулиев, Скопинцев, Хаджикадунич, Шомуродов, Сигурдарсон.
Запасные: Абаев, Логашов, Калачев, Щадин, Зуев, Салетрос, Кьяртанссон.
Состав "Динамо": Шунин, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Хольмен, Соснин, Жоаозинью, Черных, Теттех, Луценко, Марков.
Запасные: Лещук, Темников, Терехов, Грулев, Липовой, Кардозу, Панченко.
Состав "Ростова": Песьяков, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов, Юсупов, Гулиев, Скопинцев, Хаджикадунич, Шомуродов, Сигурдарсон.
Запасные: Абаев, Логашов, Калачев, Щадин, Зуев, Салетрос, Кьяртанссон.
Состав "Динамо": Шунин, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Хольмен, Соснин, Жоаозинью, Черных, Теттех, Луценко, Марков.
Запасные: Лещук, Темников, Терехов, Грулев, Липовой, Кардозу, Панченко.
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