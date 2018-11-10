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"Ростов" - "Динамо": стали известны стартовые составы

"Ростов" и "Динамо" объявили составы на матч 14-го тура премьер-лиги.

Состав "Ростова": Песьяков, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов, Юсупов, Гулиев, Скопинцев, Хаджикадунич, Шомуродов, Сигурдарсон.

Запасные: Абаев, Логашов, Калачев, Щадин, Зуев, Салетрос, Кьяртанссон.

Состав "Динамо": Шунин, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Хольмен, Соснин, Жоаозинью, Черных, Теттех, Луценко, Марков.

Запасные: Лещук, Темников, Терехов, Грулев, Липовой, Кардозу, Панченко.
Теги: Ростов Динамо
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#1  Сибирячок   (Сегодня, 18:33)
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Болеет за:
«Спартак»
Валера, твой выход (С)
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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