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Алексей Сутормин: с "Уралом" сыграли не очень удачный матч

После матча 14 тура РПЛ «Урал» - «Оренбург» (2:1) свой комментарий к игре дал игрок «Оренбурга» Алексей Сутормин.

- Алексей твой комментарий к прошедшему матчу.

- Тяжёлая игра, тяжёлые погодные условия, сыграли не очень удачную игру и проиграли, хотя в конце могли зацепить ничью.

- На сколько сегодня сказалось отсутствие нескольких ведущих игроков в составе «Оренбурга»?

- Думаю этот вопрос лучше задавать не мне, потому что на поле выходила команда и все на поле старались сделать все для достижения результата.

- Какое впечатление по игре оставил «Урал»?

- Хорошая команда, по большей части играет флангами, но я считаю нам было по силам её обыгрывать.

- Гол который забил «Оренбург» показался несколько курьёзным. После перекладины и штанги мяч оказался в воротах. Прокомментируй этот момент.

- Я бы так не сказал. Пошла подача, наш игрок выиграл позицию и ударил по воротам, попал в перекладину, затем наш другой игрок был первым на добивание, и добил мяч в ворота.

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Rusfootball.info
Теги: Сутормин Урал Оренбург
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