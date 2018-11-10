Алексей Сутормин: с "Уралом" сыграли не очень удачный матч

После матча 14 тура РПЛ «Урал» - «Оренбург» (2:1) свой комментарий к игре дал игрок «Оренбурга» Алексей Сутормин.- Тяжёлая игра, тяжёлые погодные условия, сыграли не очень удачную игру и проиграли, хотя в конце могли зацепить ничью.- Думаю этот вопрос лучше задавать не мне, потому что на поле выходила команда и все на поле старались сделать все для достижения результата.- Хорошая команда, по большей части играет флангами, но я считаю нам было по силам её обыгрывать.- Я бы так не сказал. Пошла подача, наш игрок выиграл позицию и ударил по воротам, попал в перекладину, затем наш другой игрок был первым на добивание, и добил мяч в ворота.