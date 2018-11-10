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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Алексей Сутормин: с "Уралом" сыграли не очень удачный матч
После матча 14 тура РПЛ «Урал» - «Оренбург» (2:1) свой комментарий к игре дал игрок «Оренбурга» Алексей Сутормин.
- Алексей твой комментарий к прошедшему матчу.
- Тяжёлая игра, тяжёлые погодные условия, сыграли не очень удачную игру и проиграли, хотя в конце могли зацепить ничью.
- На сколько сегодня сказалось отсутствие нескольких ведущих игроков в составе «Оренбурга»?
- Думаю этот вопрос лучше задавать не мне, потому что на поле выходила команда и все на поле старались сделать все для достижения результата.
- Какое впечатление по игре оставил «Урал»?
- Хорошая команда, по большей части играет флангами, но я считаю нам было по силам её обыгрывать.
- Гол который забил «Оренбург» показался несколько курьёзным. После перекладины и штанги мяч оказался в воротах. Прокомментируй этот момент.
- Я бы так не сказал. Пошла подача, наш игрок выиграл позицию и ударил по воротам, попал в перекладину, затем наш другой игрок был первым на добивание, и добил мяч в ворота.
С Алексеем Суторминым общался Миша-Пират
Rusfootball.info
- Алексей твой комментарий к прошедшему матчу.
- Тяжёлая игра, тяжёлые погодные условия, сыграли не очень удачную игру и проиграли, хотя в конце могли зацепить ничью.
- На сколько сегодня сказалось отсутствие нескольких ведущих игроков в составе «Оренбурга»?
- Думаю этот вопрос лучше задавать не мне, потому что на поле выходила команда и все на поле старались сделать все для достижения результата.
- Какое впечатление по игре оставил «Урал»?
- Хорошая команда, по большей части играет флангами, но я считаю нам было по силам её обыгрывать.
- Гол который забил «Оренбург» показался несколько курьёзным. После перекладины и штанги мяч оказался в воротах. Прокомментируй этот момент.
- Я бы так не сказал. Пошла подача, наш игрок выиграл позицию и ударил по воротам, попал в перекладину, затем наш другой игрок был первым на добивание, и добил мяч в ворота.
С Алексеем Суторминым общался Миша-Пират
Rusfootball.info
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