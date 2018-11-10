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ОНК: то, что Кокорин и Мамаев ходят в спортзал СИЗО два раза в неделю – огромная радость

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников прокомментировал информацию о том, что нападающему "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву ограничен доступ в спортзал столичного СИЗО-2 "Бутырка" с пяти по двух раз в неделю из-за жалоб других заключенных.

Футболисты помещены под стражу до 8 декабря в качестве обвиняемых по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" – они участвовали в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой, а также на чиновника Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.

"Спортзал в корпусе один, а заключенных – огромное количество. Все пишут заявления, хотят туда ходить. Большая радость, если люди один раз в несколько недель попадают туда. Два посещения в неделю – это очень хорошо. Изначально, когда Кокорин и Мамаев только появились в СИЗО, я говорил, что вряд ли у них будет больше двух посещений в неделю. И это уже огромная радость", - цитирует Мельникова "Спорт-Экспресс".
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 19:37
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#1  yuri  спб (Сегодня, 19:42)
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Китайская рожа плавал в собственном бассейне со стулом на балде. Кот все по справедливости порешал. Водитель лежал с проломленной башкой на кромке водоема. Женщину кот пожалел. Она лишь лежала изнасилованной неизвестными.


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Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
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