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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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ОНК: то, что Кокорин и Мамаев ходят в спортзал СИЗО два раза в неделю – огромная радость
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников прокомментировал информацию о том, что нападающему "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву ограничен доступ в спортзал столичного СИЗО-2 "Бутырка" с пяти по двух раз в неделю из-за жалоб других заключенных.
Футболисты помещены под стражу до 8 декабря в качестве обвиняемых по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" – они участвовали в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой, а также на чиновника Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.
"Спортзал в корпусе один, а заключенных – огромное количество. Все пишут заявления, хотят туда ходить. Большая радость, если люди один раз в несколько недель попадают туда. Два посещения в неделю – это очень хорошо. Изначально, когда Кокорин и Мамаев только появились в СИЗО, я говорил, что вряд ли у них будет больше двух посещений в неделю. И это уже огромная радость", - цитирует Мельникова "Спорт-Экспресс".
Футболисты помещены под стражу до 8 декабря в качестве обвиняемых по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" – они участвовали в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой, а также на чиновника Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.
"Спортзал в корпусе один, а заключенных – огромное количество. Все пишут заявления, хотят туда ходить. Большая радость, если люди один раз в несколько недель попадают туда. Два посещения в неделю – это очень хорошо. Изначально, когда Кокорин и Мамаев только появились в СИЗО, я говорил, что вряд ли у них будет больше двух посещений в неделю. И это уже огромная радость", - цитирует Мельникова "Спорт-Экспресс".
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