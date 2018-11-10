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Ризван Уциев: на выезде нам дают зоны, поэтому играть легче, чем дома

Капитан "Ахмата" Ризван Уциев, отдавший голевую передачу в победном матче с "Крыльями Советов" (2:1), рассказал о прошедшем матче и объяснил, почему традиционно домашняя грозненская команда в этом сезоне успешнее играет на выезде, передают корреспонденты Rusfootball.info Иван Долинин и Роман Гуськов.

- Поздравляем вас с голевой передачей. Вам удалось забежать за спину защитниками и не перейти за линию офсайда. Как та голевая атака смотрелась глазами игрока?

- Мы хорошо контролировали ситуацию в том эпизоде. Исмаэл дал зрячую передачу, и мне удалось вбежать в зону. Честно скажу, сначала самому показалось, что был офсайд может, но получилось, что все по правилам.

- Был эпизод, когда "Ахмат" разыграл штрафной, Корниленко поймал мяч руками, а судья заставил вас перебить. Что было в том эпизоде? Как его объяснил судья?

- Судья сказал, что показал - "по свистку". По этой причине его решение было верным, нет проблем с этим. Думаю, какое-то недопонимание вышло, да. Нам просто показалось, что не было знака "по сигналу", поэтому мы пошли поговорить с судьей.

- Сегодня у "Ахмата" была неплохая игра. У своих ворот особых моментов не было, кроме гола, пожалуй. Довольны тем, как вы сыграли в защите?

- В целом мы довольны. Самое важное - победа. Очки очень нужны были, потому что нас поджимали снизу. Сейчас мы чуть поднялись. И дальше, если будут победы, сможем еще подняться.

- "Ахмат" раньше был больше домашней командой, а сейчас чаще побеждает на выезде. Что, на ваш взгляд, изменилось?

- Думаю, у нас дома соперники обычно играют от обороны. Нам тяжело вскрывать ее. На выезде все наоборот - нам легче играть, потому что нам дают зоны.

- Как правильно трактовать вашу роль - пятый защитник или крайний атакующий защитник, действующий ближе к атаке?

- В первую очередь, главное - оборона. Сзади мы сыграем на ноль, впереди будем иметь момент забить - это главное. Конечно, мы должны подключаться к атакам тоже.
Теги: Уциев Крылья Советов Ахмат
Сегодня, 20:43
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