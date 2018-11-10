Ризван Уциев: на выезде нам дают зоны, поэтому играть легче, чем дома

Капитан "Ахмата" Ризван Уциев, отдавший голевую передачу в победном матче с "Крыльями Советов" (2:1), рассказал о прошедшем матче и объяснил, почему традиционно домашняя грозненская команда в этом сезоне успешнее играет на выезде, передают корреспондентыИван Долинин и Роман Гуськов.- Мы хорошо контролировали ситуацию в том эпизоде. Исмаэл дал зрячую передачу, и мне удалось вбежать в зону. Честно скажу, сначала самому показалось, что был офсайд может, но получилось, что все по правилам.- Судья сказал, что показал - "по свистку". По этой причине его решение было верным, нет проблем с этим. Думаю, какое-то недопонимание вышло, да. Нам просто показалось, что не было знака "по сигналу", поэтому мы пошли поговорить с судьей.- В целом мы довольны. Самое важное - победа. Очки очень нужны были, потому что нас поджимали снизу. Сейчас мы чуть поднялись. И дальше, если будут победы, сможем еще подняться.- Думаю, у нас дома соперники обычно играют от обороны. Нам тяжело вскрывать ее. На выезде все наоборот - нам легче играть, потому что нам дают зоны.- В первую очередь, главное - оборона. Сзади мы сыграем на ноль, впереди будем иметь момент забить - это главное. Конечно, мы должны подключаться к атакам тоже.