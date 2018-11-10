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"Ростов" и "Динамо" сыграли вничью

В матче 14-го тура чемпионата России "Ростов" дома поделил очки с "Динамо".

Чемпионат России

14 тур

"Ростов" – "Динамо" 0:0

"Ростов": Песьяков, Вилюш, Хаджикадунич, Ингасон, Ионов (Логашов, 64), Скопинцев, Юсупов, Гулиев, Гацкан, Шомуродов (Кьяртанссон, 79), Сигурдарсон

"Динамо": Шунин, Морозов, Евгеньев, Шуньич, Хольмен, Черных, Соснин, Теттех, Жоаозиньо, Марков, Луценко

Предупреждения: Хольмен, 5, Ингасон, 25, Марков, 45+1, Шуньич, 64, Евгеньев, 86
Теги: Ростов Динамо
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