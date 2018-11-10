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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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19:05
Миодраг Божович: игра была не так плоха, как результат. Будем работать над атакой, очень мало забиваем
Миодраг Божович: игра была не так плоха, как результат. Будем работать над атакой, очень мало забиваем
18:55
Рашид Рахимов: не понял, почему Корниленко стал вратарём. Думал, на поле не может быть 2 вратаря. Шутка (1)
Рашид Рахимов: не понял, почему Корниленко стал вратарём. Думал, на поле не может быть 2 вратаря. Шутка (1)
16:10
Артем Дзюба может сыграть с ЦСКА (7)
Артем Дзюба может сыграть с ЦСКА (7)
13:23
Борис Игнатьев: кризис "Спартака" замешан на том, что некоторые болельщики не понимают очевидных вещей (6)
Борис Игнатьев: кризис "Спартака" замешан на том, что некоторые болельщики не понимают очевидных вещей (6)
12:29
Шамиль Газизов: не знаю откуда появилась информация про Юрана - мы даже не рассматривали этот вариант
Шамиль Газизов: не знаю откуда появилась информация про Юрана - мы даже не рассматривали этот вариант
11:35
Зелимхан Бакаев: "Арсенал" был бы сейчас уже в тройке лидеров, если бы мы не растеряли кучу очков на старте (2)
Зелимхан Бакаев: "Арсенал" был бы сейчас уже в тройке лидеров, если бы мы не растеряли кучу очков на старте (2)
"Ростов" и "Динамо" сыграли вничью
В матче 14-го тура чемпионата России "Ростов" дома поделил очки с "Динамо".
Чемпионат России
14 тур
"Ростов" – "Динамо" 0:0
"Ростов": Песьяков, Вилюш, Хаджикадунич, Ингасон, Ионов (Логашов, 64), Скопинцев, Юсупов, Гулиев, Гацкан, Шомуродов (Кьяртанссон, 79), Сигурдарсон
"Динамо": Шунин, Морозов, Евгеньев, Шуньич, Хольмен, Черных, Соснин, Теттех, Жоаозиньо, Марков, Луценко
Предупреждения: Хольмен, 5, Ингасон, 25, Марков, 45+1, Шуньич, 64, Евгеньев, 86
Чемпионат России
14 тур
"Ростов" – "Динамо" 0:0
"Ростов": Песьяков, Вилюш, Хаджикадунич, Ингасон, Ионов (Логашов, 64), Скопинцев, Юсупов, Гулиев, Гацкан, Шомуродов (Кьяртанссон, 79), Сигурдарсон
"Динамо": Шунин, Морозов, Евгеньев, Шуньич, Хольмен, Черных, Соснин, Теттех, Жоаозиньо, Марков, Луценко
Предупреждения: Хольмен, 5, Ингасон, 25, Марков, 45+1, Шуньич, 64, Евгеньев, 86
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