Валерий Карпин: досада всегда есть

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в эфире телеканала "Матч Премьер" подвел итоги матча с "Динамо" (0:0)."Неделю готовились к матчу, знали, что будет борьба. "Динамо" - самая силовая команда, которая не дает отдохнуть. Во втором тайме стали немного по-другому играть, побольше нагнетать. Мы работаем над позиционной атакой. С точки зрения обороны команда понимает, что делать. Над атакой же надо работать. Самое сложное в футболе - позиционная атака.Что касается итогов, то досада всегда есть. Тем более, что во втором тайме были хорошие подходы", - сказал Карпин.