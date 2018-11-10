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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Тотальная непредсказуемость. О тактике перед битвой ЦСКА и «Зенита»
Аналитик Rusfootball.info пытается предсказать планы Гончаренко и Семака на главный матч тура и приходит к выводу, что подготовка к сопернику будет для обоих тренеров адом.
ЦСКА Гончаренко только осенью использовал 5 разных схем. 4-2-3-1 против «Локомотива», «Спартака», «Оренбурга» и «Краснодара». Только «Оренбург» удалось победить, но причины потерь очков не в схеме, а в деталях.
О разнообразии армейцев
3-4-3 армейцы играли против «Ромы», «Анжи», «Реала» и других. Чистые 3-5-2 против «Уфы». 3-1-4-2 – в последних матчах. Тактика Гончаренко максимально непредсказуема, даже в рамках одной схемы меняются роли игроков, кардинально меняются. При этом у белоруса нет базовых тактических принципов, которые бы прослеживались в разных схемах. Неизменными остаются лишь некоторые инструменты: такие, как диагонали и забросы на Фернандеса. Бразилец безумно талантлив в обработке сложнейших мячей под давлением. Тем не менее, этого инструмента «армейцы» временно лишились, а неопределённость только усилилась. Подготовка к ЦСКА – персональный ад для любого тренера или аналитика.
«Армейцы», как преимущественно молодая команда, разумно не делают ставку на выигрывание борьбы (в последних 10 матчах лишь дважды выигрывали более 50% всей борьбы, против «Динамо» и «Анжи»). Вместо этого они организовывают большинство на подборе мяча. Так они закрепляют владение в нужных зонах. Зоны и точки давления всегда разные, подбираются в зависимости от слабостей соперника. Например, против «Ромы» целенаправленно взламывали левый полуфланг.
Слабости «Зенита» давно известны: уязвимость под высоким прессингом, проблемы с подборами в опорной зоне и, конечно, фланги обороны. Разумно ждать проблем именно с этим, главный гуру тактического поиска в лиге несомненно сделает свои шахматные ходы. Исход матча будет сильно зависеть от матч-менеджмента тренерского штаба «Зенита», потому что только по ходу матча Семак сможет оценить задумки Гончаренко.
Гончаренко гений, но проблем тоже хватает
У ЦСКА тоже целый комплекс проблем. Главная - провалы в опорной зоне, что неудивительно с учётом исполнителей. Нельзя взять молодого нападающего, поставить его в опорную зону и не получить при этом целый комплекс осложнений - позиционные и технические ошибки в обороне.
Кадровых проблем намного больше - Абель, Бистрович, Обляков (перелом кисти, под вопросом), Дзагоев, Макаров. Очень давно лечатся Кучаев и Васин. Многие всерьёз рассуждают, какая потеря сильнее повлияет на игру своей команды - Паредеса или Фернандеса? Вот вам простой факт: Фернандес сыграл все 13 матчей в РПЛ и все 4 в ЛЧ, а также в Суперкубке, армейцы ещё не играли в этом сезоне без Марио (не считая кубковый матч в Тюмени молодежным составом). Без Паредеса «Зенит» сыграл 5 матчей (считая кубковые).
Первый раз за весь сезон, когда «Зенит» тоже не предсказуем
Совсем недавно Семак сменил традиционные 4-2-3-1 в атаке на 4-3-3 (или 4-1-4-1) и сыграл так уже 2 матча. В Бордо «Зенит» снова показал новую схему - 5-3-2 в обороне и 5-2-2-1 в атаке (именно так из-за ограниченных ролей крайних защитников). Семак тоже вынужден будет латать дыры в отсутствие ключевых футболистов (Паредес и, возможно, Дзюба с Ерохиным), что увеличивает вероятность применения схемы с 3 центральными защитниками. В целом же, спрогнозировать тактику Семака не менее сложно.
2 обескровленных и вымотанных соперника. Непредсказуемая тактика. Хладнокровный опыт против дерзкой молодости. Главный матч тура уже скоро!
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
ЦСКА Гончаренко только осенью использовал 5 разных схем. 4-2-3-1 против «Локомотива», «Спартака», «Оренбурга» и «Краснодара». Только «Оренбург» удалось победить, но причины потерь очков не в схеме, а в деталях.
О разнообразии армейцев
3-4-3 армейцы играли против «Ромы», «Анжи», «Реала» и других. Чистые 3-5-2 против «Уфы». 3-1-4-2 – в последних матчах. Тактика Гончаренко максимально непредсказуема, даже в рамках одной схемы меняются роли игроков, кардинально меняются. При этом у белоруса нет базовых тактических принципов, которые бы прослеживались в разных схемах. Неизменными остаются лишь некоторые инструменты: такие, как диагонали и забросы на Фернандеса. Бразилец безумно талантлив в обработке сложнейших мячей под давлением. Тем не менее, этого инструмента «армейцы» временно лишились, а неопределённость только усилилась. Подготовка к ЦСКА – персональный ад для любого тренера или аналитика.
«Армейцы», как преимущественно молодая команда, разумно не делают ставку на выигрывание борьбы (в последних 10 матчах лишь дважды выигрывали более 50% всей борьбы, против «Динамо» и «Анжи»). Вместо этого они организовывают большинство на подборе мяча. Так они закрепляют владение в нужных зонах. Зоны и точки давления всегда разные, подбираются в зависимости от слабостей соперника. Например, против «Ромы» целенаправленно взламывали левый полуфланг.
Слабости «Зенита» давно известны: уязвимость под высоким прессингом, проблемы с подборами в опорной зоне и, конечно, фланги обороны. Разумно ждать проблем именно с этим, главный гуру тактического поиска в лиге несомненно сделает свои шахматные ходы. Исход матча будет сильно зависеть от матч-менеджмента тренерского штаба «Зенита», потому что только по ходу матча Семак сможет оценить задумки Гончаренко.
© ФК «Зенит». Вячеслав Евдокимов
Гончаренко гений, но проблем тоже хватает
У ЦСКА тоже целый комплекс проблем. Главная - провалы в опорной зоне, что неудивительно с учётом исполнителей. Нельзя взять молодого нападающего, поставить его в опорную зону и не получить при этом целый комплекс осложнений - позиционные и технические ошибки в обороне.
Кадровых проблем намного больше - Абель, Бистрович, Обляков (перелом кисти, под вопросом), Дзагоев, Макаров. Очень давно лечатся Кучаев и Васин. Многие всерьёз рассуждают, какая потеря сильнее повлияет на игру своей команды - Паредеса или Фернандеса? Вот вам простой факт: Фернандес сыграл все 13 матчей в РПЛ и все 4 в ЛЧ, а также в Суперкубке, армейцы ещё не играли в этом сезоне без Марио (не считая кубковый матч в Тюмени молодежным составом). Без Паредеса «Зенит» сыграл 5 матчей (считая кубковые).
© РИА Новости. Алексей Филиппов
Первый раз за весь сезон, когда «Зенит» тоже не предсказуем
Совсем недавно Семак сменил традиционные 4-2-3-1 в атаке на 4-3-3 (или 4-1-4-1) и сыграл так уже 2 матча. В Бордо «Зенит» снова показал новую схему - 5-3-2 в обороне и 5-2-2-1 в атаке (именно так из-за ограниченных ролей крайних защитников). Семак тоже вынужден будет латать дыры в отсутствие ключевых футболистов (Паредес и, возможно, Дзюба с Ерохиным), что увеличивает вероятность применения схемы с 3 центральными защитниками. В целом же, спрогнозировать тактику Семака не менее сложно.
2 обескровленных и вымотанных соперника. Непредсказуемая тактика. Хладнокровный опыт против дерзкой молодости. Главный матч тура уже скоро!
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
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