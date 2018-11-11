Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Зенит"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Арнор Сигурдссон: ЦСКА будет сложно без Фернандеса в матче против "Зенита"

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Зенитом" в рамках 14-го тура РПЛ.

"У "Зенита" отличная команда, и нас ждет непростой матч. Но и наша команда очень сильна и настроена дать бой лидеру чемпионата. У ЦСКА был непростой матч в середине недели с "Ромом" в Лиге чемпионов. Надеюсь, мы вынесем из этого поражения правильный урок и к игре с "Зенитом" будем готовы на все 100%.

ЦСКА будет сложно без Фернандеса. Марио — очень важный игрок для нашей команды. Ждем его выздоровления и скорейшего возвращения на поле. Тем не менее, надеюсь, что в матче "Зенитом" нам удастся его заменить. В составе ЦСКА очень много хороших футболистов", - цитирует Сигурдссона "Известия".
Теги: ЦСКА Зенит
Сегодня, 10:06
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
#2  sssh53  Москва (Сегодня, 10:28)
  • 0
  •  (2)

ТУТ МНОГОЕ ЗАВИСИТ ОТ СУДЬИ, А СУДЬЯ ПРОМОСКОВСКИЙ. И ТО КАК ПЫТАЮТСЯ ДУШИТЬ ЗЕНИТ В ПОСЛЕДНИХ МАТЧАХ ПОДАЕТСЯ КАК БЛАГО, ТИПА СОХРАНИТЬ ИНТРИГУ И ДУХ ИГРЫ. НАМ ПОД ЭТОТ ДУХ ВСЯКИЙ АММИАК В ВОЗДУХЕ ПРЕПОДНОСЯТ
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
#1  yuri  спб (Сегодня, 10:21)
  • +2
  •  (2)
online

Не забываем что у коней было время перевести дух. У Зенита нет.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.