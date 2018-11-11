Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Зенит"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Роман Зобнин: Рианчо вёл теорию при Каррере, они иногда спорили друг с другом

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин отметил, что увольнение итальянского специалиста Массимо Карреры с должности главного тренера команды не повлияло на построение игры красно-белых.

"Уход Карреры никак не сказался на построении игры команды. Все же прекрасно это видят. Связано ли это с тем, что Рианчо занимался тактикой с самого начала сезона? Можно и так сказать. Во всяком случае теорию вёл для игроков именно Рауль. Тренировки, конечно, они с Каррерой проводили 50 на 50. Где-то подсказывал Рианчо, где-то — Массимо. Они даже иногда спорили", - цитирует Зобнина "Чемпионат.сом".
Теги: Зобнин Рианчо Каррера Спартак
Сегодня, 12:44
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
7
(3)
#7  SPV 77  Брянск (Сегодня, 13:55)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Makc33
Ты хочешь сказать что человек прошедший тренерскую школу Коверчано ,откуда выпускаются лучшие тренеры и тактики в мире,работавший в сборной Италии и исполнявший обязанности главного тренера в Ювентусе не разбирается в тактике ?

Эту школу проходят и заканчивают сотни тренеров, а лучшими становятся единицы. Каррера всегда был за спиной Конте, как в сборной так и в Юве, где качество игроков не сравнимо выше чем в Спартаке. Разбираться в тактике мало для тренера, необходимо уметь донести свои идеи до игроков, сплотить очень разношерстный коллектив, обеспечить мотивацию тем кто на поле и на лавке, уметь использовать сильные качества каждого игрока , короче нюансов до хрена .
Посмотрим как Каррера будет дальше тренировать вне России у нас конечно своя специфика есть . Успешных тренеров иностранцев в РПЛ по пальцам пересчитать можно, а сколько их было...
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#6  капля никотина  Москва (Сегодня, 13:14)
  • +1
  •  (3)

ДЯДЬКА,
Как обычно - 1-2 года. В зависимости от месячных у барина и обострений у болеющих напрасно масс
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#5  Makc33   (Сегодня, 13:13)
  • +1
  •  (5)

Цитата: капля никотина
Цитата: Riders1990
Вот инфа для тех,кто возвышает тренерский гений Карреры.Он хороший мотиватор,но ему расти нужно.Всю тактику делали Пилипчук и Рианчо.С Пилипчуком был хороший тандем,как он закончился,закончилась и игра.

Так все славненько сходится, если не одно маленькое НО

Был у нас тренер такой , Унаи Эмери, топ из топов - звезда мирового тренерского цеха. Который сам, искренне поверил в то, что ему нагрузили в уши оборотни Федуна - что он надолго в Спартаке, что он станет частью истории, что он будет творить историю, и вообще - все, всё и вся сегодня в Спартаке только для него.

И он поверил!!! И взялся за процесс со всей возможной интенсивностью. Помните, как он рассказывал корреспондентам посещая стройку стадиона Спартака? "А вот здесь у нас ( у НАС, блеать!!!) будет....". "А вот тут мы (МЫ, ебанарот!!!) сделаем......."......

И что? Обосран, опорочен, выкинут все с той же формулировкой - "НИЗКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ!!!! НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ!!!!" Забыли, блеать, уроды те слова - "да просто клоун какой то бегает по бровке, руками машет, приседает - его не слушает никто", "слабая теоретическая подготовка - команда необучена", "просела физика - команда еле двигается" - и все те же, те же, те же, повторяющиеся год из года формулировки!!!

Эмери, блеать, который с мертвенькой Севильей потом три раза (подряд!!!) говночашку отымел, тренер ПСЖ и Арсенала!!!! Тренеришка, блеать

Вы идиоты, ничего личного. Вами всегда так будут помыкать. А вы обманываться рады....

Новая мантра - КОНОНОВ НАВЕКА!!!! Гы-гы-гы-гы......

Заранее пишу формулировки, с которыми его погонят наxyй - "команда неуправляема, мягкий характер который распустил команду, вечные неразрешимые конфликты, непонимание с руководством"

Запоминайте, блеать

Согласен с тобой, на все сто .В кои то веки нашли тренера который в душе больше спартаковец чем некоторые футболисты,который работал не жалея себя .Взяли обосрали и выкинули и спасибо не сказали .Пилипчук у них тренер плять
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#4  ДЯДЬКА   (Сегодня, 13:12)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: капля никотина

Заранее пишу формулировки, с которыми его погонят наxyй

А когда по-твоему погонят?
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
#3  капля никотина  Москва (Сегодня, 13:07)
  • +1
  •  (3)

Цитата: Riders1990
Вот инфа для тех,кто возвышает тренерский гений Карреры.Он хороший мотиватор,но ему расти нужно.Всю тактику делали Пилипчук и Рианчо.С Пилипчуком был хороший тандем,как он закончился,закончилась и игра.

Так все славненько сходится, если не одно маленькое НО

Был у нас тренер такой , Унаи Эмери, топ из топов - звезда мирового тренерского цеха. Который сам, искренне поверил в то, что ему нагрузили в уши оборотни Федуна - что он надолго в Спартаке, что он станет частью истории, что он будет творить историю, и вообще - все, всё и вся сегодня в Спартаке только для него.

И он поверил!!! И взялся за процесс со всей возможной интенсивностью. Помните, как он рассказывал корреспондентам посещая стройку стадиона Спартака? "А вот здесь у нас ( у НАС, блеать!!!) будет....". "А вот тут мы (МЫ, ебанарот!!!) сделаем......."......

И что? Обосран, опорочен, выкинут все с той же формулировкой - "НИЗКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ!!!! НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ!!!!" Забыли, блеать, уроды те слова - "да просто клоун какой то бегает по бровке, руками машет, приседает - его не слушает никто", "слабая теоретическая подготовка - команда необучена", "просела физика - команда еле двигается" - и все те же, те же, те же, повторяющиеся год из года формулировки!!!

Эмери, блеать, который с мертвенькой Севильей потом три раза (подряд!!!) говночашку отымел, тренер ПСЖ и Арсенала!!!! Тренеришка, блеать

Вы идиоты, ничего личного. Вами всегда так будут помыкать. А вы обманываться рады....

Новая мантра - КОНОНОВ НАВЕКА!!!! Гы-гы-гы-гы......

Заранее пишу формулировки, с которыми его погонят наxyй - "команда неуправляема, мягкий характер который распустил команду, вечные неразрешимые конфликты, непонимание с руководством"

Запоминайте, блеать
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#2  Makc33   (Сегодня, 13:04)
  • 0
  •  (4)

Цитата: Riders1990
Вот инфа для тех,кто возвышает тренерский гений Карреры.Он хороший мотиватор,но ему расти нужно.Всю тактику делали Пилипчук и Рианчо.С Пилипчуком был хороший тандем,как он закончился,закончилась и игра.

Да хорош тебе чепуху писать

Цитата: Makc33
Цитата: Riders1990
Вот инфа для тех,кто возвышает тренерский гений Карреры.Он хороший мотиватор,но ему расти нужно.Всю тактику делали Пилипчук и Рианчо.С Пилипчуком был хороший тандем,как он закончился,закончилась и игра.

Да хорош тебе чепуху писать
Ты хочешь сказать что человек прошедший тренерскую школу Коверчано ,откуда выпускаются лучшие тренеры и тактики в мире,работавший в сборной Италии и исполнявший обязанности главного тренера в Ювентусе не разбирается в тактике ? Не неси бред. Где твой гениальный Пилипчук? Гдееее?Так и не будет его больше нигде
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#1  Riders1990  bunker (Сегодня, 12:57)
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот инфа для тех,кто возвышает тренерский гений Карреры.Он хороший мотиватор,но ему расти нужно.Всю тактику делали Пилипчук и Рианчо.С Пилипчуком был хороший тандем,как он закончился,закончилась и игра.


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.