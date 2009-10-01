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"Уфа" - "Спартак": Ребров, Ещенко и Глушаков сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы "Уфы" и "Спартака" на матч 14-го тура чемпионата России.

"Уфа": Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Табидзе, Неделчару, Пауревич, Карп, Тилль, Сысуев, Игбун.

Запасные: Шелия, Сухов, Тумасян, Никитин, Засеев, Кротов, Алиев, Ванек, Салатич, Бизяк.

"Спартак": Ребров, Ещенко, Кутепов, Джикия, Глушаков, Тимофеев, Попов, Мельгарехо, Фернандо, Ханни, Луис Адриано.

Запасные: Максименко, Боккетти, Рассказов, Ташаев, Пантелеев, Полубояринов, Ломовицкий, Зе Луиш.
Теги: Уфа Спартак
Сегодня, 13:03
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#21  Поло   (Сегодня, 14:56)
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online

СТАРЫЙ СПАРТАЧ,
Марчело Липпи? expressionless
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
#20  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 14:51)
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Болеет за:
«Спартак»
нужно сразу после перерыва выпускать Зелуиша вместо Адриано, Рассказова вместо Фернандо, теряющего постоянно мячи на ровном месте, а Ещенко переводить на левый фланг, где Живоглядов затерзал вместе с Флаем наш левый фланг и Мельгарехо сможет больше играть на атаку, и Ташаева вместо Хани, сегодня совершенно бесполезного, а Попова переводить в центр, иначе не выиграем.
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#19  cska1971  Москва (Сегодня, 14:39)
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Цитата: SPV 77
А у игроков цска все конечно по-другому

Конечно...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#18  SPV 77  Брянск (Сегодня, 14:02)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ДЯДЬКА
Контакты у них есть, и они знают, что эти контракты последние. Им хочется спокойствия и жизни без напрягов физических.


А у игроков цска все конечно по-другому joy
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#17  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 14:00)
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Цитата: tfu
Целователь штанг в основе, чтобы это значило


Просто до всех дошло, что Максименко - такая же дыра, но у Реброва- опыта побольше.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#16  Eugene24  Россия, Красноярск (Сегодня, 13:52)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ozzy
А Рома где?

Дома сидит. Дайте отдохнуть человеку.


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011 [жалоба]
#15  студия дускай   (Сегодня, 13:52)
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спартакларнын куте туна))
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#14  Ozzy  пос.Тарасовская (Сегодня, 13:47)
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Болеет за:
«Спартак»
А Рома где?
Регистрация: 14.07.2018 [жалоба]
#13  капля никотина  Москва (Сегодня, 13:43)
  • -1
  •  (3)

Даже 4-3-3 не получается - выходит 3-5-2. Рианчо eбанулся окончательно??? Кутепов единственный центральный защ?????????????
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#12  ДЯДЬКА   (Сегодня, 13:40)
  • +4
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ajax101
ОПГ Ромашка "бъётся" только за свои контракты!

Контакты у них есть, и они знают, что эти контракты последние. Им хочется спокойствия и жизни без напрягов физических.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
#11  GS  Москва (Сегодня, 13:40)
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: капля никотина
Рианчо решил напоследок пошутить

Рианчо решил напоследок хлопнуть дверью. В какую сторону, бог весть, но громко будет.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#10  ajax101  Москва (Сегодня, 13:37)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ДЯДЬКА
Цитата: капля никотина
Во что, блеать???

ОПГ Ромашка будет биться за честь Рауля.

ОПГ Ромашка "бъётся" только за свои контракты!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#9  капля никотина  Москва (Сегодня, 13:33)
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  •  (6)

Не понял, кто будет играть левого крайка в защите???? Ещенко и Мельгареха правоногие, а в этом Рианчо страшно щепетилен. Три апз на правый край???
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#8  Миша Люберцы   (Сегодня, 13:33)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нашему тренеру вратарей, надо не зарплату платить , а люлей - отвесить. Превратил Максименко, в точную копию Реброва. Так же, все, что пробили -залетает под ним и между ушей. Так же трясутся коленки : мячик всё время летит - в аут, из ворот - не выходит, смотрит - футбол, пас - назад вратарю - катастрофа... Я окуеваю....
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
#7  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 13:28)
  • -2
  •  (12)

Джикия писал, что счастлив играть за первый , величайший клуб России.Он что то напутал.Номер 9, Ваш выход!
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#6  капля никотина  Москва (Сегодня, 13:24)
  • 0
  •  (6)

Цитата: ДЯДЬКА
Согласись, что и Максименко косячил нехило в игре с шотландцами.

Я б согласился, если б видел матч. Но я видел тот, пятый мяч, в городе Питере, который целовальник (целовальников начальник) занес себе в ворота уверенной рукой. До этого так просто не дойти - для этого нужны годы, столетия каждодневных тренировок, с селекцией в роду.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#5  ДЯДЬКА   (Сегодня, 13:22)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: капля никотина
Хороший человек в воротах - верный знак.

Согласись, что и Максименко косячил нехило в игре с шотландцами.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
#4  капля никотина  Москва (Сегодня, 13:18)
  • +2
  •  (8)

Хороший человек в воротах - верный знак.

Рианчо решил напоследок пошутить в русской традиции над Федуном - "Мимо тещиного дома я без шуток не хожу...."
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#3  ДЯДЬКА   (Сегодня, 13:17)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: капля никотина
Во что, блеать???

ОПГ Ромашка будет биться за честь Рауля.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
#2  капля никотина  Москва (Сегодня, 13:11)
  • 0
  •  (6)

Во что, блеать???
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#1  tfu  St.Petersburg (Сегодня, 13:07)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Целователь штанг в основе, чтобы это значило


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
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