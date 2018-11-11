Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Зенит"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Александр Алаев получил международную награду за вклад в развитие пляжного футбола

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев получил награду "За вклад в развитие пляжного футбола".

"Прежде всего, мне хотелось бы сказать большое спасибо Жоану Куско, Габино Реналесу и всей команде Beach Soccer Worldwide за всё то, что они сделали для пляжного футбола. Я понимаю, что это не моя персональная награда, а награда всей российской пляжной семьи.

Я вспоминаю свое первое знакомство с пляжным футболом. Это случилось в 2005 году, когда я прилетел на первый официальный чемпионат мира в Рио-де-Жанейро. С первого взгляда я влюбился в этот вид спорта, и у меня появилась мечта: развивать пляжный футбол в России. Я мечтал, чтобы в России появился сильный национальный чемпионат и когда-нибудь мы приехали бы на чемпионат мира в качестве участников. Тогда я представить не мог, что совсем скоро сборная России сможет дважды выиграть чемпионат мира и завоевать множество других трофеев. Наша мечта стала реальностью.

Я хотел бы поблагодарить моих друзей, Сергея Анохина и Николая Писарева, с которыми мы 13 лет назад начали развивать пляжный футбол в России. Мы создали хороший национальный чемпионат, сильную сборную. Наши достижения были оценены Российским футбольным союзом. Николай Писарев стал спортивным директором РФС, Сергей Анохин — вице-президентом. Я отвечал за организацию соревнований, но постепенно, шаг за шагом, я продвинулся на должность генерального секретаря.

Должен сказать, что пляжный футбол помог мне в жизни. Сейчас я отвечаю за все 25 национальных сборных России по футболу, но я всегда буду поддерживать пляжный футбол, потому что это особая часть моей жизни. Он занимает особое место в моем сердце. Уверен, у пляжного футбола огромное будущее, и мы только в начале пути. Давайте сделаем это вместе", - цитирует Алаева Bsrussia.com.
Теги: Алаев
Сегодня, 14:08
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.