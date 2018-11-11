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"Советский Спорт" обвинил "Уфу" и "Спартак" в договорняке. Но совсем не разобрался в ситуации

Всё объясняется очень просто: красно-белым противостояла совсем не та команда, которую громят все и вся. Rusfootball.info о том, почему в результате, на который давали коэффициент 40, нет ничего сверхсенсационного и странного.

В "Уфе" очень чётко выбрали вектор развития своих молодых игроков. Да, по регламенту командам премьер-лиги положено выставлять молодёжную команду на игру первенства, но в клубе рассудили, что куда полезнее будет обкатывать молодёжь в матчах ПФЛ со взрослыми мужиками, создав вторую команду. В зоне Урал-Приволжье также выступает "Урал-2", а вот "Крылья Советов-2" были расформированы после того, как основная команда вышла в премьер-лигу и создала молодёжку.

"Уфа" на молодёжное первенство откровенно "забила": каждый тур на растерзание выходили пацаны 2001 года рождения, проигравшие все 13 матчей с разницей мячей 2:52. У "Уфы-2" дела тоже идут так себе: команда на последнем месте в своей зоне, но хотя бы набрала 9 очков в 16 матчах.

Игры ПФЛ возобновятся только в апреле, поэтому уфимцы приняли решение направить команду в молодёжное первенство. В сегодняшнем разгроме "Спартака" почувствовали такие известные личности, как Игорь Безденежных и Азамат Засеев, а в целом состав был на 2-3 года старше, чем у уфимской молодёжки этого сезона. В букмекерских пабликах люди, не попытавшиеся разобраться в ситуации, закричали о договорняке. К ним примкнули и гении из "Советского Спорта", которые тут же радостно выкатили прелестный материал.

"Советский Спорт" обвинил "Уфу" и "Спартак" в договорняке. Но совсем не разобрался в ситуации




Странно, но на момент публикации этого поста, с сайта Совспорта ещё ничего не убрали. Шикарный материал, где отмечался только неоптимальный состав спартаковцев, по-прежнему висит на сайте, хотя работнику издания Руслану Абушкину всё сразу объяснили в твиттере.



Позже в текст коряво и другим шрифтом добавили примечание о футболистах "Уфы-2", но сути не изменили.



Конечно, и в такой ситуации победа "Уфы" не была очевидным и единственно возможным исходом, но повода для кричащих заголовков о договорняке нет, если хоть немного владеть информацией. Или же если "Советский Спорт" не владеет информацией о договорном характере матча, основанной на чём-то более весомым и значимом, чем на догадках некомпетентных сотрудников.
Теги: Спартак Уфа
Сегодня, 14:19
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#2  zenit47  СПБ (Сегодня, 15:01)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Сибирячок,
Пшел вон
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 14:39)
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online
Болеет за:
«Спартак»
А Федуну похер. Любой другй бы, засудив Совспорт, разорил бы и пустил по ветру.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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