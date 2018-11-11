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Роман Емельянов проходит курс физиотерапии в итальянской клинике

Полузащитник "Урала" Роман Емельянов проходит курс физиотерапии в итальянской клинике "Вилла Стюарт", сообщает сайт медицинского учреждения.

26-летний футболист ранее травмировал ахилл.
Теги: Емельянов
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