Рауль Рианчо: до сих пор я в своей должности, но слышал о кандидатах

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо после поражения от "Уфы" в 14-м туре чемпионата России ответил на вопросы журналистов.- Команда сыграла два разных тайма. В первом тайме лучше контролировали мяч, были моменты, но во втором тайме контролировать стали меньше, "Уфа" играла интенсивно, были контратаки, которыми воспользовалась и одержала заслуженную победу.- Позор - это если я завтра в самолете разобьюсь. Не позор, а горе. На данный момент "Спартака" продолжает играть в Кубке России, в Лиге Европы с хорошими шансами выйти из группы. "Спартак" сохраняет шансы попасть в еврокубки. Я плакать не буду. Остается либо сидеть плакать, либо думать о завтрашнем дне, надеясь на лучшее. Самые грустные сейчас – футболисты, им нужно помочь."Уфа" тактически не сильно изменилась. Они до этого играли по схеме 5-3-2, так что готовились к этому. Знали, что "Уфа" опасна на контратаках, поэтому была установка завершать атаки ударами. Однако пару моментами они воспользовались. Повторюсь, что тактически они не поменяли игру. Единственное, что у них поменялся тренер. Футболист на первую игру выходят мотивированными.- Мою судьбу вы знаете лучше, чем я. До сих пор я в своей должности, но слышал, как и вы, о кандидатах на пост. Как только руководство свяжется со мной и скажет, что нужно уходить, то я уйду. Не знаю, когда это произойдет. Может сегодня, может завтра. На сегодняшнюю игру я вышел как на свою первую игру. Футбол – моя страсть, он у меня в крови. По моему поведению не видно, что я как на последнюю игру вышел.- Считаю, что здесь проблема не тактическая, не в том, как команда играет. 4-3-3 это тоже самое, что и 4-2-3-1, в центре треугольник перевернут. Повторюсь, чтобы вопросов больше не возникло, в прошлом году "Спартак" занял 12-е место в РПЛ по пропущенным мячам, и с этим нельзя поспорить - это статистика. Не надо мои слова менять. Напишите то, что я сказал. Я говорю про статистику. Не хочу говорить, что я умнее всех, но "Ювентус", где есть Роналду, Дибала и группа нападающих, которые не отрабатывают в обороне. Почему они тоже играют 4-3-3? Потому что в центре у них треугольник. С тремя полузащитниками в центре поля ты обороняешься лучше, чем с двумя. Могу показать на доске, как хотите. Я не отступлюсь на этой теме. Доказательства ее результативности были в матче с "Рейнджерс", на выезде сыграли вничью, а дома выиграли. Если бы мы выиграли еще в Казани, не пропустив обидный гол на последних секундах, то все бы говорили, что система была бы фантастической. Если мы с "Уралом" имели 18 ударов, и забили бы три, то мы бы тоже выиграли. Есть в России программа очень интересная, Instat называется, и она показывает статистику. Вы можете взять ее и посмотреть, сколько "Спартак" за игру доходит до штрафной соперника. По этому показателю мы одни из лучших в чемпионате. Проблема не в системе. Сегодня по первому тайму мы могли выигрывать 2:0. Футбол это состояние души. Состояние души это дело такое. Иногда футболиста могут, а иногда не идет. "Спартак" хорошая команда, но сейчас все прекрасно знают, под каким давлением команда играет. В данный момент нам нужна поддержка как можно большего числа людей. Футболистам нужна поддержка болельщиков и новому тренеру.- Завтра. В Москве обещают хорошую погоду. Сегодня жизнь не заканчивается, в каждый момент можно изменить ситуацию. В чемпионате есть время для того, чтобы вышло солнце.