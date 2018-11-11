Дмитрий Кириченко: во втором тайме ничего не дали создать "Спартаку"

Исполняющий обязанности главного тренера "Уфы" Дмитрий Кириченко поделился впечатлениями от матча 14-го тура чемпионата России со "Спартаком" (2:0), передает корреспондент- "Спартак" имел несколько опасных моментов в первом тайме, попал в перекладину. Убегали в контратаки, но не смогли хладнокровно отдать последний пас. Во втором тайме сыграли в обороне, не дали ничего создать "Спартаку", добавили хладнокровия и реализовали свои моменты.- Удачный результат, грех жаловаться.- Не в моей компетенции обсуждать этот вопрос.- Пока я еще исполняющий обязанности главного тренера. Я еще в прошлом году был готов стать главным тренером. Любой главный тренер, если у него есть амбиции, он хочет стать главным тренером. Я не исключение.