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Дмитрий Кириченко: во втором тайме ничего не дали создать "Спартаку"

Исполняющий обязанности главного тренера "Уфы" Дмитрий Кириченко поделился впечатлениями от матча 14-го тура чемпионата России со "Спартаком" (2:0), передает корреспондент Rusfootball.info.

- "Спартак" имел несколько опасных моментов в первом тайме, попал в перекладину. Убегали в контратаки, но не смогли хладнокровно отдать последний пас. Во втором тайме сыграли в обороне, не дали ничего создать "Спартаку", добавили хладнокровия и реализовали свои моменты.

- Мог ли ваш дебют во главе "Уфы" сложиться более удачно?

- Удачный результат, грех жаловаться.

- В чем заключается слабость "Спартака"?

- Не в моей компетенции обсуждать этот вопрос.

- Что чувствуете, когда стали главным тренером?

- Пока я еще исполняющий обязанности главного тренера. Я еще в прошлом году был готов стать главным тренером. Любой главный тренер, если у него есть амбиции, он хочет стать главным тренером. Я не исключение.
Теги: Кириченко Уфа Спартак
Сегодня, 17:07
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#2  Nastroenie  Москва (Сегодня, 17:24)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Скажи спасибо судейкам, прихвостень бердыевский.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#1  ЦОДД  Сибирь (Сегодня, 17:12)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Сибирь»
С почином Дима, удачное начало
Регистрация: 21.01.2016 [жалоба]
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