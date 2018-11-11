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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Вчера, 23:47
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Дмитрий Кириченко: во втором тайме ничего не дали создать "Спартаку"
Исполняющий обязанности главного тренера "Уфы" Дмитрий Кириченко поделился впечатлениями от матча 14-го тура чемпионата России со "Спартаком" (2:0), передает корреспондент Rusfootball.info.
- "Спартак" имел несколько опасных моментов в первом тайме, попал в перекладину. Убегали в контратаки, но не смогли хладнокровно отдать последний пас. Во втором тайме сыграли в обороне, не дали ничего создать "Спартаку", добавили хладнокровия и реализовали свои моменты.
- Мог ли ваш дебют во главе "Уфы" сложиться более удачно?
- Удачный результат, грех жаловаться.
- В чем заключается слабость "Спартака"?
- Не в моей компетенции обсуждать этот вопрос.
- Что чувствуете, когда стали главным тренером?
- Пока я еще исполняющий обязанности главного тренера. Я еще в прошлом году был готов стать главным тренером. Любой главный тренер, если у него есть амбиции, он хочет стать главным тренером. Я не исключение.
- "Спартак" имел несколько опасных моментов в первом тайме, попал в перекладину. Убегали в контратаки, но не смогли хладнокровно отдать последний пас. Во втором тайме сыграли в обороне, не дали ничего создать "Спартаку", добавили хладнокровия и реализовали свои моменты.
- Мог ли ваш дебют во главе "Уфы" сложиться более удачно?
- Удачный результат, грех жаловаться.
- В чем заключается слабость "Спартака"?
- Не в моей компетенции обсуждать этот вопрос.
- Что чувствуете, когда стали главным тренером?
- Пока я еще исполняющий обязанности главного тренера. Я еще в прошлом году был готов стать главным тренером. Любой главный тренер, если у него есть амбиции, он хочет стать главным тренером. Я не исключение.
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