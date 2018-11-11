Перемена мест слагаемых: ротация Рианчо позволила «Уфе» обыграть «Спартак». Оценки игроков матча

Фото: официальный сайт футбольного клуба "Спартак"

«Уфа»

Фото: официальный сайт футбольного клуба "Спартак"

«Спартак»

Фото: официальный сайт футбольного клуба "Спартак"

Первый матч Дмитрия Кириченко в качестве исполняющего обязанностями главного тренера уфимского клуба, возможно, подвел черту над работой Рауля Рианчо на аналогичной должности в «Спартаке». Москвичи выглядели не лучшим образом, поэтому заслужили поражения.– об участниках матча в столице Башкортостана.Если голкипер стоит на ноль, он заслуживает похвал. Беленов грамотно занимал позицию в воротах, сводив реализацию нападающих «Спартака» к минимуму. Стоит отметить эпизод в первом тайме: рикошет после дальнего удара Фернандо заставил Александра нырять в противоположный угол. Голкипер достал и оставил ноль на табло москвичей.«Уфа» выставила против сильной атакующей линии «Спартака» три центральных защитника и не прогадала. Кириченко, научившись выстраивать оборону при открытых и закрытых мячах ещё у Бердыева, попробовал проделать такой трюк уже в Уфе. Пуцко, который даже становился чемпионом России с красно-белыми, грамотно руководил линией обороны и двигал ее вперед и назад в соответствии с развитием событий на поле.Если бы по итогам матча проводился опрос на лучшего латераля, то приз достался бы Джемалу Табидзе. Спартаковцы один раз дали ему простор на левом фланге, за что и поплатились. Табидзе свободно прошелся по левому флангу, добрался до края штрафной и точно навесил на Сысуева, который подправил мяч в дальний. Живоглядов классно подключался в первой половине, одно из таких считалось неплохой атакой, но Дмитрий пробил не лучшим образом и мяч оказался у Реброва.Бывший любитель из сборной Люксембурга имел опасный момент в начале второго тайма: Оливье ворвался в штрафную, получил пас от Сысуева, но почему-то пробил коленом и мяч полетел выше. В конце встречи Тилль включил в себе солиста «Раммштайна», несколько раз грубо нарушив правила. Карп смотрелся неплохо на фоне Оливье Тилля, разрушая атаки соперника.Атакующая линия «Уфы» здорово переключалась из обороны атаку, активно передвигаясь между собой. Игбун часто на скорости проходил оппонентов, накрутив несколько раз Тимофеева. Дмитрий Сысуев был одним из лучших по игре. Его гол оказался победным для команды.Бизяк появился на поле на 62 минуте, заменив Пауревича. В конце встречи словенец легко обыграл Фернандо и стрельнул в дальний угол, где у Реброва не было шансов. Результативное действие заслуживает высокой оценки.Голкипер московского клуба, который попал в стартовый состав благодаря ротации экстравагантного испанского наставника, пропустил два мяча, в которых, по сути, не было его вины. В первом эпизоде, возможно, стоило сыграть на выходе, но близкое расстояние практически убивало реакцию Реброва отбить этот мяч. Второй гол – следствие хорошего исполнения Бизяка. Артем без грубых ошибок, но с двумя пропущенными мячами.Возвращение Ещенко, казалось, может подарить «Спартаку» активный правый фланг. Увы, игра Ещенко не достояна лайка. Андрея полностью отдал правую бровку соперника, с которой и забивался первый гол. Мельгарехо старался вовремя подключаться вперед, но рывки спартаковца заканчивались на прессинге соперника.Ротация Рианчо коснулась и обороны: в победном матче против «Рейнджерс» центральными защитниками была пара Боккетти-Кутепов. Илья снова провел скомканный матч: казалось, чувствовал себя неуверенно, а однажды скинул мяч прямо на Пауревича. Повезло, что нападающий «Уфы» замешкался и не сразу смог подработать себе под удар.Денис Глушаков, который всё ещё продолжается находиться под освистыванием своих же фанатов, выглядел самым слабым звеном в центральной зоне. Денис часто ошибался в передачах, которых было совсем мало – 34. Казалось, что капитан своей игрой пытался лишить себя повязки. Рианчо заменил его 65 минуте. Тимофееву нужно прибавлять в созидании, но обороне у парня всё в порядке: Тимофеев спас команду, когда вытащил мяч практически с ленточки ворот.Разыгравшийся в последних матчах Ханни мог отличиться и в этой игре: внезапный удар алжирцы потряс перекладину над головой Беленова. Реализуй бы этот момент Софьян, всё могло повернуться в другую сторону. Адриано был менее активен на фоне своего партнера по команде, но часто старался спускаться ниже для приема мяча. К сожалению, для москвичей это не приносило пользы.Зе Луиш, выйдя на поле, сразу получил удар от бывшего партнера Пуцко. Зе старался, но отметился только желтой карточкой для соперника. Самой странной заменой казался выход Боккетти вместо Джикии. Рианчо, видимо, мыслит очень по-своему. Замена одного центрального защитника на другого – отличный шанс сравнять счет, хотя кто знает, может быть, Рауль хотел сохранить счет 1:0 в пользу соперника. Так или иначе, «Спартак» возвращается в Москву без очков и, скорее всего, с новым утвержденным главным тренером.