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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Перемена мест слагаемых: ротация Рианчо позволила «Уфе» обыграть «Спартак». Оценки игроков матча
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Валерий Кечинов: матч с "Уфой" показал, что победа над "Рейнджерс" не встряхнула спартаковцев
Победа над "Рейнджерс" в матче Лиги Европы не помогла футболистам "Спартака" в эмоциональном плане в игре чемпионата России с "Уфой", заявил бывший игрок "красно-белых" Валерий Кечинов.
"Игра с "Уфой" показала, что победа над "Рейнджерс" не встряхнула футболистов. Нет стабильности, нормального взаимодействия межу тренером и игроками. Атмосфера не та, которая должна быть в команде. Надеюсь, с приходом нового тренерского штаба ситуация изменится. Самое главное, чтобы атмосфера была футбольной, рабочей, чтобы не было непонятных отношений, как между Массимо Каррерой и Денисом Глушаковым. Футболисты должны своим делом заниматься, тренеры – своим.
Думаю, что руководство не допустит, чтобы команда упала в таблице еще ниже. У нас должен быть нормальный тренер, который будет соответствовать амбициям клуба. Руководство должно разобраться, какие футболисты нужны, а от кого надо избавиться и кого купить. В нынешнем составе есть несколько человек, кто не соответствует "Спартаку". Новому тренеру надо дать поработать два-три года, потерпеть, и игра будет красивой", - цитирует Кечинова РИА Новости.
"Игра с "Уфой" показала, что победа над "Рейнджерс" не встряхнула футболистов. Нет стабильности, нормального взаимодействия межу тренером и игроками. Атмосфера не та, которая должна быть в команде. Надеюсь, с приходом нового тренерского штаба ситуация изменится. Самое главное, чтобы атмосфера была футбольной, рабочей, чтобы не было непонятных отношений, как между Массимо Каррерой и Денисом Глушаковым. Футболисты должны своим делом заниматься, тренеры – своим.
Думаю, что руководство не допустит, чтобы команда упала в таблице еще ниже. У нас должен быть нормальный тренер, который будет соответствовать амбициям клуба. Руководство должно разобраться, какие футболисты нужны, а от кого надо избавиться и кого купить. В нынешнем составе есть несколько человек, кто не соответствует "Спартаку". Новому тренеру надо дать поработать два-три года, потерпеть, и игра будет красивой", - цитирует Кечинова РИА Новости.
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