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Валерий Кечинов: матч с "Уфой" показал, что победа над "Рейнджерс" не встряхнула спартаковцев

Победа над "Рейнджерс" в матче Лиги Европы не помогла футболистам "Спартака" в эмоциональном плане в игре чемпионата России с "Уфой", заявил бывший игрок "красно-белых" Валерий Кечинов.

"Игра с "Уфой" показала, что победа над "Рейнджерс" не встряхнула футболистов. Нет стабильности, нормального взаимодействия межу тренером и игроками. Атмосфера не та, которая должна быть в команде. Надеюсь, с приходом нового тренерского штаба ситуация изменится. Самое главное, чтобы атмосфера была футбольной, рабочей, чтобы не было непонятных отношений, как между Массимо Каррерой и Денисом Глушаковым. Футболисты должны своим делом заниматься, тренеры – своим.

Думаю, что руководство не допустит, чтобы команда упала в таблице еще ниже. У нас должен быть нормальный тренер, который будет соответствовать амбициям клуба. Руководство должно разобраться, какие футболисты нужны, а от кого надо избавиться и кого купить. В нынешнем составе есть несколько человек, кто не соответствует "Спартаку". Новому тренеру надо дать поработать два-три года, потерпеть, и игра будет красивой", - цитирует Кечинова РИА Новости.
Теги: Кечинов Спартак Уфа
Сегодня, 17:35
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