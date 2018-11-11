Юрий Семин: матчи против "Рубина" всегда очень сложные

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после ничьей в матче 14-го тура чемпионата России с "Рубином" (0:0) отметил, что команда имела шансы для победы.– Матчи против "Рубина" всегда очень сложные. Всегда мало голов, но много эмоций. На мой взгляд ничья закономерна. Команды старались. В обороне играли лучше, чем в атаке. Свои моменты мы не использовали.– Наверное, стоит. Сейчас уже другие стадионы. Подогрев неплохой. Другой календарь составить невозможно, если мы перешли на осень-весна. Сложности будут, но что сделаешь?– Всегда, когда их меняют – они недовольны. Это нормальный процесс. Он старался, но для форварда нужны голы.– Я не видел пассивности. "Рубин" должен был иметь шансы. Вообще, сохранился баланс. Кажется, что и у нас, и у "Рубина" по 10 побед.