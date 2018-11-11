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Юрий Семин: матчи против "Рубина" всегда очень сложные

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после ничьей в матче 14-го тура чемпионата России с "Рубином" (0:0) отметил, что команда имела шансы для победы.

– Матчи против "Рубина" всегда очень сложные. Всегда мало голов, но много эмоций. На мой взгляд ничья закономерна. Команды старались. В обороне играли лучше, чем в атаке. Свои моменты мы не использовали.

– Учитывая такой холод. Стоит ли играть в декабре?

– Наверное, стоит. Сейчас уже другие стадионы. Подогрев неплохой. Другой календарь составить невозможно, если мы перешли на осень-весна. Сложности будут, но что сделаешь?

– Как оцените игру Смолова?

– Всегда, когда их меняют – они недовольны. Это нормальный процесс. Он старался, но для форварда нужны голы.

– С чем связанна пассивность команды в концовке?

– Я не видел пассивности. "Рубин" должен был иметь шансы. Вообще, сохранился баланс. Кажется, что и у нас, и у "Рубина" по 10 побед.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Семин Локомотив Смолов Рубин
Сегодня, 19:10
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