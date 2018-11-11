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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Юрий Семин: матчи против "Рубина" всегда очень сложные
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после ничьей в матче 14-го тура чемпионата России с "Рубином" (0:0) отметил, что команда имела шансы для победы.
– Матчи против "Рубина" всегда очень сложные. Всегда мало голов, но много эмоций. На мой взгляд ничья закономерна. Команды старались. В обороне играли лучше, чем в атаке. Свои моменты мы не использовали.
– Учитывая такой холод. Стоит ли играть в декабре?
– Наверное, стоит. Сейчас уже другие стадионы. Подогрев неплохой. Другой календарь составить невозможно, если мы перешли на осень-весна. Сложности будут, но что сделаешь?
– Как оцените игру Смолова?
– Всегда, когда их меняют – они недовольны. Это нормальный процесс. Он старался, но для форварда нужны голы.
– С чем связанна пассивность команды в концовке?
– Я не видел пассивности. "Рубин" должен был иметь шансы. Вообще, сохранился баланс. Кажется, что и у нас, и у "Рубина" по 10 побед.
"Спорт-Экспресс"
– Матчи против "Рубина" всегда очень сложные. Всегда мало голов, но много эмоций. На мой взгляд ничья закономерна. Команды старались. В обороне играли лучше, чем в атаке. Свои моменты мы не использовали.
– Учитывая такой холод. Стоит ли играть в декабре?
– Наверное, стоит. Сейчас уже другие стадионы. Подогрев неплохой. Другой календарь составить невозможно, если мы перешли на осень-весна. Сложности будут, но что сделаешь?
– Как оцените игру Смолова?
– Всегда, когда их меняют – они недовольны. Это нормальный процесс. Он старался, но для форварда нужны голы.
– С чем связанна пассивность команды в концовке?
– Я не видел пассивности. "Рубин" должен был иметь шансы. Вообще, сохранился баланс. Кажется, что и у нас, и у "Рубина" по 10 побед.
"Спорт-Экспресс"
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