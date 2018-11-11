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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Сёмин устроил мега-ротацию в «Локомотиве», но Казань не взял
«Локомотив» и «Рубин» решили поспорить с «Динамо» и «Ростовом», которые накануне выдали один из самых скучных матчей сезона. Москвичи и казанцы выдали куда более содержательный матч, но всё равно не сумели избежать нулей на табло. Rusfootball.info – о вполне предсказуемом и закономерном исходе.
После поражения «Локомотива» в Лиге чемпионов от «Порту», которое автоматически обозначало вылет из турнира, «железнодорожники» сосредоточились на чемпионате страны. На внутренней арене, в отличие от еврокубковой, у москвичей дела складывались куда лучше. На старте сезона москвичи выглядели неважно, но постепенно «Локомотив» набрал ход. И перед поездкой в Казань «Локо» одержал пять побед подряд. Отставание чемпиона от лидирующего «Зенита» сократилось до семи очков. При этом подопечные Сёмина имели хорошие шансы, чтобы ещё приблизиться к питерцам: «Зениту» в 14-м туре предстояло сыграть с ЦСКА.
Наказание провинившихся
По сравнению с составом, который Сёмин задействовал в Порту, произошло несколько изменений. В стартовый состав команды вернулись Кверквелия и Смолов, заменивший старательного, но не слишком удачливого Эдера. Задействовали «железнодорожники» и Рыбуса, без которого на краю обороны приходилось использовать Хёведеса, да Идову. Оба провалили матч в Порту, став одними из худших в составе гостей. Не было в стартовом составе и Игоря Денисова, его заменил Дмитрий Баринов. Денисов провинился в эпизоде с третьим голом «Порту».
И, как мы и предполагали после португальского фиаско, места в составе не нашлось для Мануэла Фернандеша. Пресс-служба «Локо» предусмотрительно сообщила, что португалец пропускает игру из-за болезни. Однако такое объяснение, уж простят болельщики нашу подозрительность, выглядит сомнительно. В последнее время Фернандешу изрядно доставалось от Сёмина. В матче с «Порту» Сёмин отправил португальца на скамейку запасных уже после первого тайма. До этого Сёмин заменил Ману во втором тайме домашней игры с «Порту». И тогда Фернандеш демонстративно отказался пожать руку наставнику «железнодорожников». Предположим, что отсутствие португальца в составе на матч с «Рубином» объясняется вовсе не простудой. Вместо него на поле появился Фарфан, который и в матче с «Порту» заменил Фернандеша.
Фактически, Сёмин оставил в запасе всех игроков, провалившихся в матче с «Порту». Стоит ли искать объяснение в плоскости физических кондиций или болезней?
Сложно сказать, остался ли Сёмин доволен увиденным, да и самим результатом. «Локо» вполне мог побороться за три очка, но был гораздо ближе к поражению. Ничья стала вполне закономерным результатом в матче команд, больше преуспевших в обороне.
Прописные истины от мэтров тренерского цеха
Встречу команд Юрия Сёмина и Курбана Бердыева вполне можно было назвать «олдскульным» футболом. Действительно, обе команды стремились свести к минимуму ошибки, хотя вовсе не парковали пресловутый «автобус», о котором столько говорится. «Локомотив» уповал на нестандартные ходы своей группы атаки. Миранчуки, похоже, решили устроить мини-соревнование на количество передач пяткой. Иногда такие трюки и позволяли обострять, но, в целом, гости нечасто угрожали воротам соперника. Матч москвичи закончили с весьма красноречивым нулём в графе «удары в створ ворот». Да и в сторону ворот «железнодорожники» нанесли всего три удара.
Не шли у команды Сёмина и стандарты. Навесные передачи со штрафных и угловых получались совсем неудачными: то мяч не перелетал первый эшелон обороны, то и вовсе покидал пределы поля. Даже старательность Фарфана, которому не откажешь в бойцовских качествах, не оживила игру команды. Надежда на Фёдора Смолова тоже не оправдалась: после травмы новичок «Локомотива» выглядит откровенно неважно. За час игры Смолов, согласно данным Who Scored, встретился с мячом лишь 28 раз. У Эдера, который и заменил Смолова, - 19 касаний мяча, хотя португалец провёл на поле в два раза меньше времени, чем россиянин. После замены Смолов ещё долго что-то выговаривал. Если Фёдор и был чем-то недоволен, то основания имелись лишь для самокритики. Пока он совсем не напоминает грозного бомбардира.
«Рубин» тоже в первую очередь стремился минимизировать ошибки. Стоило только кому-то из казанцев заиграться с мячом, как тут же следовал «втык» от грозного Бердыева. Курбан Бекиевич практически не садился на скамейку, регулярно раздавая указания своим игрокам. Больше всего доставалось тем, кто не делал своевременную передачу.
Задумка «Рубина» заключалась в использовании скоростных качеств Азмуна и габаритов Бухарова. Стандартная атака казанцев проходила через длинный пас. Бухаров старался побороться за мяч и скинуть его Азмуну. И если в первом тайме «Локо» довольно уверенно справлялся с такими комбинациями соперника, то после перерыва «Рубин» выглядел намного лучше и опаснее. Объяснить это легко, учитывая, что «Локомотив» в середине недели играл в Лиге чемпионов, а «Рубин» - планомерно готовился к матчу.
Наверняка, казанцы бы взяли три очка, будь Азмун сейчас в лучших кондициях. Хоть иранец и стал лидером своей команды по количеству ударов (4), но ему не хватило точности и хладнокровия в ключевых моментах. То же самое касается и Полоза, упустившего лучший шанс матча. «Рубин» был ближе к победе, полностью «перестрелял» соперника по ударам по воротам, но и казанцы не сумели предложить ничего особенного, сыграв прагматично и предсказуемо.
Типичный Бердыев: "Рубин" - новый лидер по количеству ничьих
«Рубин» в 14 матчах сыграл уже в восьмой раз вничью. С такой игрой казанцы вполне могут претендовать на место в первой пятёрке, «Рубин» умеет ждать и терпеть, а с хорошей формой Азмуна команда начнёт побеждать (с минимальным перевесом) гораздо чаще. Наверняка, сам Бердыев доволен: «Рубин», наконец, превращается в типичную бердыевскую команду. Понятно, что нынешний «Рубин» сильно уступает себе образца золотого сезона. Но тогда в составе казанцев были более классные исполнители, которых сейчас у «Рубина» просто нет. Тем не менее, даже «эконом-вариант» выглядит весьма грозно и опасно для соперников. Всё-таки, зря в своё время «Спартак» отказался от кандидатуры Бердыева.
Чемпионат России
14 тур
"Рубин" – "Локомотив" 0:0
"Рубин": Ив. Коновалов, Кудряшов, Гранат, Устинов, Навас, Байрамян, Уремович, Камболов (Могилевец, 76), Иг. Коновалов (Подберёзкин, 59), Бухаров (Полоз, 78), Азмун.
"Локомотив": Гильерме, Кверквелия, Рыбусь, Чорлука, Игнатьев, Баринов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Смолов (Эдер, 59), Фарфан (Жемалетдинов, 83).
Предупреждения: Ан. Миранчук, 32, Уремович, 40, Бухаров, 65, Крыховяк, 69.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
После поражения «Локомотива» в Лиге чемпионов от «Порту», которое автоматически обозначало вылет из турнира, «железнодорожники» сосредоточились на чемпионате страны. На внутренней арене, в отличие от еврокубковой, у москвичей дела складывались куда лучше. На старте сезона москвичи выглядели неважно, но постепенно «Локомотив» набрал ход. И перед поездкой в Казань «Локо» одержал пять побед подряд. Отставание чемпиона от лидирующего «Зенита» сократилось до семи очков. При этом подопечные Сёмина имели хорошие шансы, чтобы ещё приблизиться к питерцам: «Зениту» в 14-м туре предстояло сыграть с ЦСКА.
Наказание провинившихся
По сравнению с составом, который Сёмин задействовал в Порту, произошло несколько изменений. В стартовый состав команды вернулись Кверквелия и Смолов, заменивший старательного, но не слишком удачливого Эдера. Задействовали «железнодорожники» и Рыбуса, без которого на краю обороны приходилось использовать Хёведеса, да Идову. Оба провалили матч в Порту, став одними из худших в составе гостей. Не было в стартовом составе и Игоря Денисова, его заменил Дмитрий Баринов. Денисов провинился в эпизоде с третьим голом «Порту».
И, как мы и предполагали после португальского фиаско, места в составе не нашлось для Мануэла Фернандеша. Пресс-служба «Локо» предусмотрительно сообщила, что португалец пропускает игру из-за болезни. Однако такое объяснение, уж простят болельщики нашу подозрительность, выглядит сомнительно. В последнее время Фернандешу изрядно доставалось от Сёмина. В матче с «Порту» Сёмин отправил португальца на скамейку запасных уже после первого тайма. До этого Сёмин заменил Ману во втором тайме домашней игры с «Порту». И тогда Фернандеш демонстративно отказался пожать руку наставнику «железнодорожников». Предположим, что отсутствие португальца в составе на матч с «Рубином» объясняется вовсе не простудой. Вместо него на поле появился Фарфан, который и в матче с «Порту» заменил Фернандеша.
Фактически, Сёмин оставил в запасе всех игроков, провалившихся в матче с «Порту». Стоит ли искать объяснение в плоскости физических кондиций или болезней?
Сложно сказать, остался ли Сёмин доволен увиденным, да и самим результатом. «Локо» вполне мог побороться за три очка, но был гораздо ближе к поражению. Ничья стала вполне закономерным результатом в матче команд, больше преуспевших в обороне.
Прописные истины от мэтров тренерского цеха
Встречу команд Юрия Сёмина и Курбана Бердыева вполне можно было назвать «олдскульным» футболом. Действительно, обе команды стремились свести к минимуму ошибки, хотя вовсе не парковали пресловутый «автобус», о котором столько говорится. «Локомотив» уповал на нестандартные ходы своей группы атаки. Миранчуки, похоже, решили устроить мини-соревнование на количество передач пяткой. Иногда такие трюки и позволяли обострять, но, в целом, гости нечасто угрожали воротам соперника. Матч москвичи закончили с весьма красноречивым нулём в графе «удары в створ ворот». Да и в сторону ворот «железнодорожники» нанесли всего три удара.
Не шли у команды Сёмина и стандарты. Навесные передачи со штрафных и угловых получались совсем неудачными: то мяч не перелетал первый эшелон обороны, то и вовсе покидал пределы поля. Даже старательность Фарфана, которому не откажешь в бойцовских качествах, не оживила игру команды. Надежда на Фёдора Смолова тоже не оправдалась: после травмы новичок «Локомотива» выглядит откровенно неважно. За час игры Смолов, согласно данным Who Scored, встретился с мячом лишь 28 раз. У Эдера, который и заменил Смолова, - 19 касаний мяча, хотя португалец провёл на поле в два раза меньше времени, чем россиянин. После замены Смолов ещё долго что-то выговаривал. Если Фёдор и был чем-то недоволен, то основания имелись лишь для самокритики. Пока он совсем не напоминает грозного бомбардира.
«Рубин» тоже в первую очередь стремился минимизировать ошибки. Стоило только кому-то из казанцев заиграться с мячом, как тут же следовал «втык» от грозного Бердыева. Курбан Бекиевич практически не садился на скамейку, регулярно раздавая указания своим игрокам. Больше всего доставалось тем, кто не делал своевременную передачу.
Задумка «Рубина» заключалась в использовании скоростных качеств Азмуна и габаритов Бухарова. Стандартная атака казанцев проходила через длинный пас. Бухаров старался побороться за мяч и скинуть его Азмуну. И если в первом тайме «Локо» довольно уверенно справлялся с такими комбинациями соперника, то после перерыва «Рубин» выглядел намного лучше и опаснее. Объяснить это легко, учитывая, что «Локомотив» в середине недели играл в Лиге чемпионов, а «Рубин» - планомерно готовился к матчу.
Наверняка, казанцы бы взяли три очка, будь Азмун сейчас в лучших кондициях. Хоть иранец и стал лидером своей команды по количеству ударов (4), но ему не хватило точности и хладнокровия в ключевых моментах. То же самое касается и Полоза, упустившего лучший шанс матча. «Рубин» был ближе к победе, полностью «перестрелял» соперника по ударам по воротам, но и казанцы не сумели предложить ничего особенного, сыграв прагматично и предсказуемо.
Типичный Бердыев: "Рубин" - новый лидер по количеству ничьих
«Рубин» в 14 матчах сыграл уже в восьмой раз вничью. С такой игрой казанцы вполне могут претендовать на место в первой пятёрке, «Рубин» умеет ждать и терпеть, а с хорошей формой Азмуна команда начнёт побеждать (с минимальным перевесом) гораздо чаще. Наверняка, сам Бердыев доволен: «Рубин», наконец, превращается в типичную бердыевскую команду. Понятно, что нынешний «Рубин» сильно уступает себе образца золотого сезона. Но тогда в составе казанцев были более классные исполнители, которых сейчас у «Рубина» просто нет. Тем не менее, даже «эконом-вариант» выглядит весьма грозно и опасно для соперников. Всё-таки, зря в своё время «Спартак» отказался от кандидатуры Бердыева.
Чемпионат России
14 тур
"Рубин" – "Локомотив" 0:0
"Рубин": Ив. Коновалов, Кудряшов, Гранат, Устинов, Навас, Байрамян, Уремович, Камболов (Могилевец, 76), Иг. Коновалов (Подберёзкин, 59), Бухаров (Полоз, 78), Азмун.
"Локомотив": Гильерме, Кверквелия, Рыбусь, Чорлука, Игнатьев, Баринов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Смолов (Эдер, 59), Фарфан (Жемалетдинов, 83).
Предупреждения: Ан. Миранчук, 32, Уремович, 40, Бухаров, 65, Крыховяк, 69.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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