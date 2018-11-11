Александр Мостовой – о "Спартаке": капитанскую повязку четыре раза передают. Кошмар!

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой – о сегодняшнем поражении красно-белых от "Уфы" (0:2) в гостевой встрече 14-го тура РПЛ.– У меня очень неприятные впечатления, – говорит Мостовой. – До сегодняшней встречи мне казалось, что после победы над "Рейнджерс" "Спартак" встрепенется. Ясно, что "Уфе" отступать некуда, но ожидалось, что красно-белые хотя бы не уступят, а тут, видите, как получилось.Опять возвращаемся к тому, что в команде все непредсказуемо. Снова непонятные действия в обороне, странные замены и подбор состава… Ну действительно, так нельзя! В первом тайме, в принципе, спартаковцы смотрелись даже поинтереснее, а во втором получили два…– Об этом я и говорю! Сначала, когда увидел состав, не совсем понял, почему, например, Ребров в воротах, хотя я ничего против Артема не имею. Ещенко давно не играл, а тут – в старте. Постоянно выходил на поле Боккетти – а с "Уфой" он начал со скамейки. Как по мне, менять надо Кутепова, а получается, что убирают то Джикию, то Бокетти. Зе Луиш, например, мог выйти в паре Луизом Адриану, а не вместо него. Глушаков вполне нормально смотрелся, почему его заменили?Нет стабильности. Когда команда стабильна, то она постоянна и в составе, и в результате. Этого в "Спартаке" сейчас нет, вот и получается, что проигрывают "Уфе". Многие вещи мне не понятны. А Рианчо… Я не воспринимаю его как тренера. Многие спрашивают: "Кто это такой?" – отвечаю: "Не знаю".– Рецепт простой – футболистам нужно играть. Кто бы ни был на тренерской скамейке, на поле ведь выходят именно они. Футболистам нужно сплотиться, наладить понимание между собой, никто кроме них положение не выправит. По составу-то "Спартак" – нормальная команда, домашняя встреча с "Рейнджерс" лишний раз это показала.– Безусловно. Эта ситуация о многом говорит. Наверное, еще Каррера, в начале сезона постоянно тасуя состав, начал вносить эту нестабильность, которая продолжает набирать мощь. Дело дошло до ротации капитанской повязки! Смешно уже!– Нет, слишком громкое слово. Просто нет постоянства, уверенности и начинается: один другому передает, третьего меняют, убирают… Кошмар!