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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Курбан Бердыев: было волнение - все-таки чемпион приехал
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после ничьей в Казани в матче 14-го тура премьер-лиги против "Зенита" (0:0) сказал, что доволен лишь вторым таймом.
- Есть удовлетворение от игры, но нет от результата, - сказал Бердыев. - Начали играть правильно только во втором тайме. После перерыва стало получаться то, что наигрывали. Футбол - игра простая. Не надо выдумывать из простого сложное.
- С чем связано такое плохое начало игры?
- Волнение было - все-таки чемпион приехал в хорошем состоянии. К тому же был след от предыдущей игры. Считаю, что худшей в сезоне. Думаю, что мы на верном пути. Сегодня во втором тайме игра получалась. Особенно после выхода Могилевца и Подберезкина.
"Спорт-Экспресс"
- Есть удовлетворение от игры, но нет от результата, - сказал Бердыев. - Начали играть правильно только во втором тайме. После перерыва стало получаться то, что наигрывали. Футбол - игра простая. Не надо выдумывать из простого сложное.
- С чем связано такое плохое начало игры?
- Волнение было - все-таки чемпион приехал в хорошем состоянии. К тому же был след от предыдущей игры. Считаю, что худшей в сезоне. Думаю, что мы на верном пути. Сегодня во втором тайме игра получалась. Особенно после выхода Могилевца и Подберезкина.
"Спорт-Экспресс"
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