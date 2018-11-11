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Курбан Бердыев: было волнение - все-таки чемпион приехал

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после ничьей в Казани в матче 14-го тура премьер-лиги против "Зенита" (0:0) сказал, что доволен лишь вторым таймом.

- Есть удовлетворение от игры, но нет от результата, - сказал Бердыев. - Начали играть правильно только во втором тайме. После перерыва стало получаться то, что наигрывали. Футбол - игра простая. Не надо выдумывать из простого сложное.

- С чем связано такое плохое начало игры?

- Волнение было - все-таки чемпион приехал в хорошем состоянии. К тому же был след от предыдущей игры. Считаю, что худшей в сезоне. Думаю, что мы на верном пути. Сегодня во втором тайме игра получалась. Особенно после выхода Могилевца и Подберезкина.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Бердыев Рубин Локомотив
Сегодня, 20:08
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#2  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 20:25)
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Болеет за:
«Локомотив»
ERBULAN,
Бердыеву нужны 9 рабочих лошадок и одного звездного игрока. Кроме Рубина такое сочетание ему никто не сможет предложить.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#1  ERBULAN   (Сегодня, 20:11)
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  •  (1)
Болеет за:
«Рубин»
Лучший стратег и тактик в РФПЛ, тренер европейского уровня, уже какой год пытается сделать из говна конфетку. Дайте ему наконец то нормальный клуб, в котором ему обеспечат подбор игроков под его видение.
Регистрация: 3.05.2018 [жалоба]
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