Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:41
Сергей Семак: "Зенит" не может ничего передвигать из-за Лиги чемпионов и Лиги Европы (видео) (4)
Сергей Семак: "Зенит" не может ничего передвигать из-за Лиги чемпионов и Лиги Европы (видео) (4)
16:57
Перемена мест слагаемых: ротация Рианчо позволила «Уфе» обыграть «Спартак». Оценки игроков матча (2)
Перемена мест слагаемых: ротация Рианчо позволила «Уфе» обыграть «Спартак». Оценки игроков матча (2)
Сергей Семак: "Зенит" не может ничего передвигать из-за Лиги чемпионов и Лиги Европы (видео)
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после матча 14-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:2) отметил, что команде нужно отдохнуть и все проанализировать.
– Первый пропущенный мяч из-за нашей ошибки повлиял на ход игры. ЦСКА стал играть более уверенно, и у нас разладилась та игра, которая была в начале матча. После второго мяча поставили себя в сложное положение. Чтобы вернуться в игру, нужно было забить хотя бы один мяч. Тогда могли бороться за положительный результат. Проиграли, к сожалению. Проанализируем, отдохнем. Это окончание трудового цикла для нас, много выездных матчей. Естественно, команда выглядит уставшей, истощенной и функционально, и морально. Будем готовиться к продолжению чемпионата.
- Как чувствует себя Артем Дзюба?
- У него было повреждение. Участие в матче было под вопросом. Исходя из медицинских показателей и его самочувствия, он был готов играть. Замену он сам попросил. Почувствовал боль в колене. Медицинские штабы клуба и сборной решат, что в этой ситуации делать.
- Довольны тем, как команда играла до первого пропущенного мяча?
- Нам не хватало остроты в атаке. В плане контроля было нормально норм Но мы первыми совершили голевую ошибку и поставили в комфортные условия армейцам, они любят обороняться.
- Вам не кажется, что перевод Ерохина в центр понизил потенциал команды в плане верховых единоборств?
- Мы исходим из состояния игроков. Если бы играл Паредес, Саша бы играл выше. Сегодняшний матч он пропускал, поэтому Ерохин играл в опорной зоне. Но он игрок дисциплинированный, сыграл на своем уровне. Он может играть там, где нам надо.
- Как оцените игру Маркизио?
- Маркизио прошлый матч провел хорошо. Подождем, он будет помогать нашей команде.
- Почему не сказали, что у вас было на полтора дня меньше подготовиться к игре, чем у ЦСКА.
- Такой у нас календарь. Мы не можем ничего передвигать из-за Лиги чемпионов и Лиги Европы. У нас такая же ситуация была перед матчами с "Локомотивом", со "Спартаком". У нас был сложный перелет, но это часть профессии. Такие реалии.
- Ожидали, что ЦСКА так себя проявит в отсутствии ведущих игроков?
- Конечно. Всегда играют агрессивно, активно. Сложно сейчас чем-то удивить, все друг друга знают прекрасно.
- Ахметов был на первом сборе команды. Если бы он остался в "Зените", он бы смог прогрессировать, как в ЦСКА? Или в ЦСКА меньше конкуренция?
- Сложно сказать. Я свою позицию по Ахметову говорил руководству. Но у нас было много игроков в центре поля. Стоит порадоваться, что он ярко себя проявляет и является одним из лидеров ЦСКА.
Rusfootball.info
– Первый пропущенный мяч из-за нашей ошибки повлиял на ход игры. ЦСКА стал играть более уверенно, и у нас разладилась та игра, которая была в начале матча. После второго мяча поставили себя в сложное положение. Чтобы вернуться в игру, нужно было забить хотя бы один мяч. Тогда могли бороться за положительный результат. Проиграли, к сожалению. Проанализируем, отдохнем. Это окончание трудового цикла для нас, много выездных матчей. Естественно, команда выглядит уставшей, истощенной и функционально, и морально. Будем готовиться к продолжению чемпионата.
- Как чувствует себя Артем Дзюба?
- У него было повреждение. Участие в матче было под вопросом. Исходя из медицинских показателей и его самочувствия, он был готов играть. Замену он сам попросил. Почувствовал боль в колене. Медицинские штабы клуба и сборной решат, что в этой ситуации делать.
- Довольны тем, как команда играла до первого пропущенного мяча?
- Нам не хватало остроты в атаке. В плане контроля было нормально норм Но мы первыми совершили голевую ошибку и поставили в комфортные условия армейцам, они любят обороняться.
- Вам не кажется, что перевод Ерохина в центр понизил потенциал команды в плане верховых единоборств?
- Мы исходим из состояния игроков. Если бы играл Паредес, Саша бы играл выше. Сегодняшний матч он пропускал, поэтому Ерохин играл в опорной зоне. Но он игрок дисциплинированный, сыграл на своем уровне. Он может играть там, где нам надо.
- Как оцените игру Маркизио?
- Маркизио прошлый матч провел хорошо. Подождем, он будет помогать нашей команде.
- Почему не сказали, что у вас было на полтора дня меньше подготовиться к игре, чем у ЦСКА.
- Такой у нас календарь. Мы не можем ничего передвигать из-за Лиги чемпионов и Лиги Европы. У нас такая же ситуация была перед матчами с "Локомотивом", со "Спартаком". У нас был сложный перелет, но это часть профессии. Такие реалии.
- Ожидали, что ЦСКА так себя проявит в отсутствии ведущих игроков?
- Конечно. Всегда играют агрессивно, активно. Сложно сейчас чем-то удивить, все друг друга знают прекрасно.
- Ахметов был на первом сборе команды. Если бы он остался в "Зените", он бы смог прогрессировать, как в ЦСКА? Или в ЦСКА меньше конкуренция?
- Сложно сказать. Я свою позицию по Ахметову говорил руководству. Но у нас было много игроков в центре поля. Стоит порадоваться, что он ярко себя проявляет и является одним из лидеров ЦСКА.
Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.