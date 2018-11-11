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Сергей Семак: "Зенит" не может ничего передвигать из-за Лиги чемпионов и Лиги Европы (видео)

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после матча 14-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:2) отметил, что команде нужно отдохнуть и все проанализировать.



– Первый пропущенный мяч из-за нашей ошибки повлиял на ход игры. ЦСКА стал играть более уверенно, и у нас разладилась та игра, которая была в начале матча. После второго мяча поставили себя в сложное положение. Чтобы вернуться в игру, нужно было забить хотя бы один мяч. Тогда могли бороться за положительный результат. Проиграли, к сожалению. Проанализируем, отдохнем. Это окончание трудового цикла для нас, много выездных матчей. Естественно, команда выглядит уставшей, истощенной и функционально, и морально. Будем готовиться к продолжению чемпионата.

- Как чувствует себя Артем Дзюба?

- У него было повреждение. Участие в матче было под вопросом. Исходя из медицинских показателей и его самочувствия, он был готов играть. Замену он сам попросил. Почувствовал боль в колене. Медицинские штабы клуба и сборной решат, что в этой ситуации делать.

- Довольны тем, как команда играла до первого пропущенного мяча?

- Нам не хватало остроты в атаке. В плане контроля было нормально норм Но мы первыми совершили голевую ошибку и поставили в комфортные условия армейцам, они любят обороняться.

- Вам не кажется, что перевод Ерохина в центр понизил потенциал команды в плане верховых единоборств?

- Мы исходим из состояния игроков. Если бы играл Паредес, Саша бы играл выше. Сегодняшний матч он пропускал, поэтому Ерохин играл в опорной зоне. Но он игрок дисциплинированный, сыграл на своем уровне. Он может играть там, где нам надо.

- Как оцените игру Маркизио?

- Маркизио прошлый матч провел хорошо. Подождем, он будет помогать нашей команде.

- Почему не сказали, что у вас было на полтора дня меньше подготовиться к игре, чем у ЦСКА.

- Такой у нас календарь. Мы не можем ничего передвигать из-за Лиги чемпионов и Лиги Европы. У нас такая же ситуация была перед матчами с "Локомотивом", со "Спартаком". У нас был сложный перелет, но это часть профессии. Такие реалии.

- Ожидали, что ЦСКА так себя проявит в отсутствии ведущих игроков?

- Конечно. Всегда играют агрессивно, активно. Сложно сейчас чем-то удивить, все друг друга знают прекрасно.

- Ахметов был на первом сборе команды. Если бы он остался в "Зените", он бы смог прогрессировать, как в ЦСКА? Или в ЦСКА меньше конкуренция?

- Сложно сказать. Я свою позицию по Ахметову говорил руководству. Но у нас было много игроков в центре поля. Стоит порадоваться, что он ярко себя проявляет и является одним из лидеров ЦСКА.

Rusfootball.info
Теги: Семак Зенит ЦСКА Rвидео
Сегодня, 21:41
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#4  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:51)
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Болеет за:
«Зенит»
Все сегодня по делу.
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#3  fc zenit spb-Russia  Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 22:06)
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Болеет за:
«Зенит»
1. Ясное дело, сам Семак ни при чём. Ошибся Маркизио на 15-й минуте и всё развалилось.
2. А почему команда уже длительное время выглядит истощенной эмоционально и функционально? Ну если не получается быстрая фланговая игра, значит ставь с самого начала игры Дзюбу и Заболотного. Команда имеет преимущество на втором этаже и не выжать из этого ни одного толкового момента. Самый лучший трансфер в зимнее межсезонье, это ты Сергей Богданович. Команда у тебя мёртвая.
3. И руководству также отдельный привет за то, что пригласили этого человека и не купили тех игроков, которых он просил.
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
#2  _strelez_  ростов (Сегодня, 22:03)
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Так *они любят обороняться.* или *Всегда играют агрессивно, активно*...? Или, всё же, яйца мешают...?)
Регистрация: 5.03.2016 [жалоба]
#1  Орик  СПб (Сегодня, 21:52)
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Болеет за:
«Зенит»
Богданыч молодец, после трех слабых сезонов, кадровой чехарды, с достаточно посредственным составом, он выжимает все возможное. Хотя отдать должное Гончаренко, он более опытный коуч, чем Семак.)
Регистрация: 11.10.2012 [жалоба]
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