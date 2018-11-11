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Виктор Гончаренко: после двух быстрых голов даже "Зениту" тяжело в себя приходить (видео)

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над "Зенитом" (2:0).



- В предыдущих домашних матчах мы имели преимущество, но проиграли. Нам все вернулись. Мы хорошо начали матч, забили два быстрых мяча. После такого удара даже "Зениту" тяжело в себя приходить. Хороший тайм в нашем исполнении был. Во втором тайме больше сдерживали соперника. Держали в голове, что Дзюба и Заболотный - это серьезное давление на центральных защитников. Но мы с ним справились. Качественный матч.

- Вы часто разговариваете с Ефремовым на бровке. Что-то не устраивает?

- Я разговариваю? Наверное ему лучше когда с бровки ему подсказывают.

- Рассчитываете ли вы на Гордюшенко, который получает практику в молодежной команде?

- Все, кто в обойме, мы на них рассчитываем. На тренировках оцениваем, кто готов к матчу. В дальнейшем может он сыграть.

- Что с Ахметовым?

- У Ахметова вылетело плечо. Не знаю, насколько это серьезно. Завтра-послезавтра узнаем.

- После каждого забитого мяча подзывали Щенникова. Что ему говорили?

- Говорил, что нужно также продолжать. А Щенников просто ближе всех ко мне был.

- Обляков мог выйти на поле?

- Мы до последнего совещались с судьями, может ли он выйти на поле с гипсом. Но нам не разрешили.

Rusfootball.info
Теги: Гончаренко ЦСКА Зенит
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