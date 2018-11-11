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Федор Чалов: хочется в каждой игре больше забивать (видео)

Нападающий ЦСКА Федор Чалов подвел итоги матча 14-го тура российской премьер-лиги с "Зенитом" (2:0), передает корреспондент Rusfootball.info.



- Вы лучший бомбардир РПЛ. На вас не давит ответственность, ожидание болельщиков?

- Нет. Хочется в каждой игре больше забивать.

- Ожидали, что ЦСКА будет доминировать?

- Хорошо играем, но не удавалось добиться результата. Сегодня победили.

- Как планировали обыграть "Зенит"?

- Честно говоря, ничего особенно. Готовились, как к обычной игре. Получалось отобрать мяч на их половине поля, выбежать в контратаку и забить.

- Можно ли сравнить "Зенит" с "Ромой" по степени драматизма, накату борьбы?

- Нам повезло. Это футбол. В следующей игре может быть все, что угодно.

- Времени на отдых нет. Завтра уже в расположение сборной. Насколько это помогает восстанавливаться?

- Всегда легче восстанавливаться в такие моменты. Самое главное, что выиграли перед паузой. Была продолжительная серия без побед. Сейчас ее перебороли, станет легче.

- Есть волнение после вызова в сборную?

- Посмотрим, что будет завтра. Очень рад быть в первой команде.

- Травмирован Дзюба, нет Кокорина. Готов стать основным нападающим?

- Сделаю все, что в моих силах.

- Что с Ахметовым?

- У него вывих, по-моему. Точно не могу сказать.
Теги: Чалов ЦСКА Зенит Rвидео
Сегодня, 22:13
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#1  Corner  планета Земля (Сегодня, 22:44)
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Болеет за:
«Ростов»
сурьезный хлопчик..добавить стабильности и выносливости - и есть добротный нап для сборной на несколько лет, минимум...


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В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
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