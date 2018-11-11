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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Федор Чалов: хочется в каждой игре больше забивать (видео)
Нападающий ЦСКА Федор Чалов подвел итоги матча 14-го тура российской премьер-лиги с "Зенитом" (2:0), передает корреспондент Rusfootball.info.
- Вы лучший бомбардир РПЛ. На вас не давит ответственность, ожидание болельщиков?
- Нет. Хочется в каждой игре больше забивать.
- Ожидали, что ЦСКА будет доминировать?
- Хорошо играем, но не удавалось добиться результата. Сегодня победили.
- Как планировали обыграть "Зенит"?
- Честно говоря, ничего особенно. Готовились, как к обычной игре. Получалось отобрать мяч на их половине поля, выбежать в контратаку и забить.
- Можно ли сравнить "Зенит" с "Ромой" по степени драматизма, накату борьбы?
- Нам повезло. Это футбол. В следующей игре может быть все, что угодно.
- Времени на отдых нет. Завтра уже в расположение сборной. Насколько это помогает восстанавливаться?
- Всегда легче восстанавливаться в такие моменты. Самое главное, что выиграли перед паузой. Была продолжительная серия без побед. Сейчас ее перебороли, станет легче.
- Есть волнение после вызова в сборную?
- Посмотрим, что будет завтра. Очень рад быть в первой команде.
- Травмирован Дзюба, нет Кокорина. Готов стать основным нападающим?
- Сделаю все, что в моих силах.
- Что с Ахметовым?
- У него вывих, по-моему. Точно не могу сказать.
- Вы лучший бомбардир РПЛ. На вас не давит ответственность, ожидание болельщиков?
- Нет. Хочется в каждой игре больше забивать.
- Ожидали, что ЦСКА будет доминировать?
- Хорошо играем, но не удавалось добиться результата. Сегодня победили.
- Как планировали обыграть "Зенит"?
- Честно говоря, ничего особенно. Готовились, как к обычной игре. Получалось отобрать мяч на их половине поля, выбежать в контратаку и забить.
- Можно ли сравнить "Зенит" с "Ромой" по степени драматизма, накату борьбы?
- Нам повезло. Это футбол. В следующей игре может быть все, что угодно.
- Времени на отдых нет. Завтра уже в расположение сборной. Насколько это помогает восстанавливаться?
- Всегда легче восстанавливаться в такие моменты. Самое главное, что выиграли перед паузой. Была продолжительная серия без побед. Сейчас ее перебороли, станет легче.
- Есть волнение после вызова в сборную?
- Посмотрим, что будет завтра. Очень рад быть в первой команде.
- Травмирован Дзюба, нет Кокорина. Готов стать основным нападающим?
- Сделаю все, что в моих силах.
- Что с Ахметовым?
- У него вывих, по-моему. Точно не могу сказать.
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