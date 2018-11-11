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Антон Заболотный: мы остались на первом месте. Одна игра ничего не решает (видео)

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный прокомментировал поражение в матче 14-го тура чемпионата России от ЦСКА (0:2).



– Первый тайм провалили, плохо сыграли. Соперник был свежее, лучше нас. К счастью, второй тайм провели лучше, но не забили. Счет по игре.

– Были готовы к тому, что ЦСКА так мощно начнет игру?

– Понятное дело, это дерби, все готовятся. Оба соперника выходят на поле с максимальной самоотдачей.

– После матча Семак сказал, что команда находится в конце тяжелого цикла и чувствует себя очень уставшей. Как оцените эти слова?

– Да, у нас сложный календарь, но у ЦСКА примерно такой же. Ссылаться на то, что один день сыграл в пользу... Самое главное то, что показала игра. Во втором тайме мы выглядели лучше, но, к сожалению, проиграли.

- Во втором тайме ваша связка с Дзюбой не совсем сработала.

- Бывает срабатывает, бывает нет. От матча к матчу не приходится. Так получилось.

– Узнав о вызове в сборную, были воодушевлены? Сейчас настроение чуть испортилось?

– Понятно, когда проигрываешь, то настроение портится. С завтрашнего дня все забудется и начнется снова.

– Сильно поражение влияет на борьбу в чемпионате? "Зениту" будет сложнее удержаться на первом месте?

– Почему? Мы остались на первом месте. Одна игра ничего не решает. В следующем матче будем тоже играть на победу. Либо мы отрываемся вперед, либо не даем соперникам подойти к нам.

Rusfootball.info
Теги: Заболотный Зенит ЦСКА Rвидео
Сегодня, 22:25
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#7  SPV 77  Брянск (Сегодня, 23:16)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Visio
Одна игра порой все и решает. Выиграй вы сегодня глядишь и на финише было бы полегче да и у команды настроение прибавилось бы.

Ну Зенит и так перебрал очков в ряде других матчей где сопутствовала удача, игры у команды реально нет, так что все сегодня закономерно, да и цска хоть раз должен был лидера обыграть
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#6  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 23:16)
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online
Болеет за:
«Зенит»
...Мы остались на первом месте. Одна игра ничего не решает....
С таким подходом чемпионами не становятся.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#5  imaginary   (Сегодня, 22:54)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
какое дерби?!
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#4  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:54)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Одна игра порой все и решает. Выиграй вы сегодня глядишь и на финише было бы полегче да и у команды настроение прибавилось бы.
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#3  Aseev Valeri  - (Сегодня, 22:48)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Реал»
Заболотный-это настоящий уровень Зенита.С такими игроками самое-то,занимать 4-5 место.
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
#2  casabl   (Сегодня, 22:39)
  • -1
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Антоша, ты чёй-то подозрительно часто падаешь на ровном месте...


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
#1  Стратег  РОССИЯ Химки (Сегодня, 22:31)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Ни одна твоя игра ничего не решает, ты слабое звено и твой уровень Тосно.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
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