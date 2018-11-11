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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Антон Заболотный: мы остались на первом месте. Одна игра ничего не решает (видео)
Нападающий "Зенита" Антон Заболотный прокомментировал поражение в матче 14-го тура чемпионата России от ЦСКА (0:2).
– Первый тайм провалили, плохо сыграли. Соперник был свежее, лучше нас. К счастью, второй тайм провели лучше, но не забили. Счет по игре.
– Были готовы к тому, что ЦСКА так мощно начнет игру?
– Понятное дело, это дерби, все готовятся. Оба соперника выходят на поле с максимальной самоотдачей.
– После матча Семак сказал, что команда находится в конце тяжелого цикла и чувствует себя очень уставшей. Как оцените эти слова?
– Да, у нас сложный календарь, но у ЦСКА примерно такой же. Ссылаться на то, что один день сыграл в пользу... Самое главное то, что показала игра. Во втором тайме мы выглядели лучше, но, к сожалению, проиграли.
- Во втором тайме ваша связка с Дзюбой не совсем сработала.
- Бывает срабатывает, бывает нет. От матча к матчу не приходится. Так получилось.
– Узнав о вызове в сборную, были воодушевлены? Сейчас настроение чуть испортилось?
– Понятно, когда проигрываешь, то настроение портится. С завтрашнего дня все забудется и начнется снова.
– Сильно поражение влияет на борьбу в чемпионате? "Зениту" будет сложнее удержаться на первом месте?
– Почему? Мы остались на первом месте. Одна игра ничего не решает. В следующем матче будем тоже играть на победу. Либо мы отрываемся вперед, либо не даем соперникам подойти к нам.
Rusfootball.info
– Первый тайм провалили, плохо сыграли. Соперник был свежее, лучше нас. К счастью, второй тайм провели лучше, но не забили. Счет по игре.
– Были готовы к тому, что ЦСКА так мощно начнет игру?
– Понятное дело, это дерби, все готовятся. Оба соперника выходят на поле с максимальной самоотдачей.
– После матча Семак сказал, что команда находится в конце тяжелого цикла и чувствует себя очень уставшей. Как оцените эти слова?
– Да, у нас сложный календарь, но у ЦСКА примерно такой же. Ссылаться на то, что один день сыграл в пользу... Самое главное то, что показала игра. Во втором тайме мы выглядели лучше, но, к сожалению, проиграли.
- Во втором тайме ваша связка с Дзюбой не совсем сработала.
- Бывает срабатывает, бывает нет. От матча к матчу не приходится. Так получилось.
– Узнав о вызове в сборную, были воодушевлены? Сейчас настроение чуть испортилось?
– Понятно, когда проигрываешь, то настроение портится. С завтрашнего дня все забудется и начнется снова.
– Сильно поражение влияет на борьбу в чемпионате? "Зениту" будет сложнее удержаться на первом месте?
– Почему? Мы остались на первом месте. Одна игра ничего не решает. В следующем матче будем тоже играть на победу. Либо мы отрываемся вперед, либо не даем соперникам подойти к нам.
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