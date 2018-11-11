Марко Обрадович: будем двигаться дальше

После матча 14 тура РПЛ «Краснодар»-«Енисей» (3:0) свой комментарий к игре дал нападающий красноярцев Марко Обрадович.- Играли с хорошим соперником. «Краснодар» много атаковал. Мы хорошо играли в обороне. Во втором тайме хозяева усилили натиск в атаке и вовремя забили первый гол. Потому, что буквально перед пропущенным голом у нас был очень хороший момент, потом мы открылись 10-15 минут показывали хороший футбол, могли забить, но в итоге пропустили второй гол. И после второго гола было очень тяжело отыграться. И в конце третий гол после удара Каборе... У «Краснодара» хорошая команда, а нам надо брать очки с нашими конкурентами по турнирной таблице. Видно, что «Краснодар» на данный момент к сожалению явно сильнее нас. А мы будем двигаться дальше, сейчас нам предстоит пауза связанная с играми сборных. И я очень надеюсь, что она пойдёт нам на пользу. Будем готовиться к игре с «Динамо» и очень надеемся взять в ней очки. Потому, что отступать нам некуда.- У Саркисова травма колена. Мы надеемся, что ничего страшного не случилось. Он завтра будет проходить обследование, и будет более точно известен диагноз. А на сколько повлияла... У нас каждый игрок важен, потому, что у нас и так проблемы с составом, постоянно3-4-5 игроков в лазарете, и по факту мы ни разу не были полностью укомплектованы. Ещё раз скажу, что не смотря на все трудности нужно двигаться дальше и подниматься в турнирной таблице. И пок есть шансы остаться в ПЛ, мы будем изо всех сил бороться за них.- Мы отдали инициативу, и ждали своего шанса на контратаках.- Нет, не пересматривали.- После углового пробил по мячу и немного не попал в ворота! Очень жаль! Но как я сказал надо двигаться дальше. Будем работать, чтобы в дальнейшем реализоввывать такие моменты.С Марко Обрадовичем общался Миша-Пират.