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Геннадий Орлов: на Дзюбу стали ходить зрители

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба своей игрой привлек зрителей на стадионы.

30-летний форвард сегодня был заменен на 74-й минуте матча 14-го тура премьер-лиги между петербурским клубом и ЦСКА (0:2) из-за повреждения колена.

"Дзюба не истощен. Мы должны равняться на высшие примеры: Месси и Роналду играют без пауз и пропускают матчи только в случае серьезных травм. На них ходят зрители, а на этом держится современный футбол. На Дзюбу тоже стали ходить зрители", - сказал Орлов в эфире канала "Матч Премьер".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Орлов Месси Дзюба Роналду
Вчера, 23:19
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(4)
#8  Makc33   (Сегодня, 00:48)
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Что то вы про гениального тренера Семака начали помалкивать Геннадий Сергеевич?Переметнулись на Дзюбу?
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#7  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 00:23)
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  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Геннадий а что с Кокорюшкой, на Крестовском все еще готовят?


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#6  P. Holmberg  Eskilstuna (Вчера, 23:57)
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Само собой,Сегодня на ВЭБ Кони набились, что бы только на Дзюбу, хоть одним глазком глянуть. На пыхтящего, пердящего, бесполезного сегодня Дзюбу.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#5  anonymous   (Вчера, 23:43)
  • +1
  •  (3)

сравнивать Месси и Роналду с гением современного футбола Дзюбой, эх Гена
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#4  Agasphere  Москва (Вчера, 23:38)
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  •  (4)

Ну да, дядя Гена. Понятно всё: "на Дзюбу стали ходить зрители", да...
По-большому? По-малому? Или, может, просто потоптаться заходят?.. scream
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
#3  Болельщик812  Санкт-Петербург (Вчера, 23:26)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Заголовки всё круче и круче.
Почему бы не писать в заголовках, что Дзюба нашел лекарство от рака, высадился на Марсе, победил международный терроризм? Так еще больше кликов будет.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
#2  Visio  Санкт-Петербург (Вчера, 23:25)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Есть такое выражение, только дома пониже и асфальт пожиже
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#1  suarez   (Вчера, 23:21)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Какое-то провокационное отображение новости...
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
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