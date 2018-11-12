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Александр Горшков: самые яркие победы "Зенита" связаны с Аршавиным

Самые яркие победы в истории "Зенита" связаны с именем Андрея Аршавина, заявил экс-партнер футболиста по клубу из Санкт-Петербурга и обладатель Кубка УЕФА-2008 Александр Горшков.

Аршавин, выступавший за казахстанский "Кайрат", в воскресенье провел свой последний матч в карьере игрока. "Кайрат" сыграл вничью с карагандинским "Шахтером" (0:0) в матче заключительного тура чемпионата Казахстана, Аршавин вышел на замену на 50-й минуте.

"Андрей, возможно, лучший футболист России последнего десятилетия. Отличный, креативный, индивидуально сильный игрок, который внес огромный вклад в успехи "Зенита": победу в чемпионате России, Кубке и Суперкубке УЕФА. Самые яркие победы связаны с его именем. Желаю ему удачи в дальнейшей жизни", - цитирует Горшкова РИА Новости.
Теги: Горшков Аршавин Зенит
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