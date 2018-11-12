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Александр Егоров: очень доволен работой Москалева на матче ЦСКА - "Зенит"

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что доволен работой арбитра Владимира Москалева на матче 14-го тура премьер-лиги между ЦСКА и "Зенитом" (2:0).

"В таких играх подход к оценке чуть повыше. Я очень доволен работой Москалева. Пенальти на Набабкине? Он не играл рукой и не выбивал мяч. В игре были пограничные моменты. В первой половине первого тайма арбитр давал играть и бороться. Потом он стал показывать желтые карточки", - сказал Егоров в эфире канала "Матч ТВ".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Егоров Москалев ЦСКА Зенит
Сегодня, 00:26
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