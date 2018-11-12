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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Владимир Пресняков-старший: Рианчо вообще не тренер
Известный музыкант, заслуженный артист России, болельщик "Спартака" Владимир Пресняков поделился своим мнением о поражении красно-белых от "Уфы" (0:2) в 14-м туре чемпионата России.
Башкирский клуб проводил первую встречу под руководством нового главного тренера Дмитрия Кириченко, и одержал первую победу в чемпионате с 29 сентября. Москвичи уступили в РПЛ второй раз подряд – в 12-м туре они проиграли на своем поле "Уралу" (1:2).
– Что, на ваш взгляд, происходит со "Спартаком"?
– Результаты удручают. Просто раздрай какой-то. Защита команды еще в победном матче с "Рейнджерс" в Лиге Европы (4:3 – Прим. "СЭ") проявила себя в полной “красе”. Творится что-то необъяснимое. Кто виноват и что делать, не ответит даже Чернышевский. Видимо, надо возродиться из пепла.
– Рианчо…
– (Перебивает.) Это вообще не тренер. Во всяком случае, точно не для "Спартака". Посмотрим, что сделает Кононов. Но сезон, как мне кажется, уже потерян. Не хочется быть ярым пессимистом, но орать, что все хорошо, что надо просто перетерпеть, не стану. В футболе все быстро меняется. Это в старые времена фавориты были одни и те же. Сейчас "Зенит, "Локомотив", ЦСКА разыграют первые три места.
Надеяться на то, что как армейцы "Спартак" вдруг заиграет с молодежью, никак не могу. Уступаем всем, кому не лень. Так скоро дойдет до того, что "Спартак" победит, а болельщики уступившей команды скажут: "Кому вы проигрываете?"
"Спорт-Экспресс"
Башкирский клуб проводил первую встречу под руководством нового главного тренера Дмитрия Кириченко, и одержал первую победу в чемпионате с 29 сентября. Москвичи уступили в РПЛ второй раз подряд – в 12-м туре они проиграли на своем поле "Уралу" (1:2).
– Что, на ваш взгляд, происходит со "Спартаком"?
– Результаты удручают. Просто раздрай какой-то. Защита команды еще в победном матче с "Рейнджерс" в Лиге Европы (4:3 – Прим. "СЭ") проявила себя в полной “красе”. Творится что-то необъяснимое. Кто виноват и что делать, не ответит даже Чернышевский. Видимо, надо возродиться из пепла.
– Рианчо…
– (Перебивает.) Это вообще не тренер. Во всяком случае, точно не для "Спартака". Посмотрим, что сделает Кононов. Но сезон, как мне кажется, уже потерян. Не хочется быть ярым пессимистом, но орать, что все хорошо, что надо просто перетерпеть, не стану. В футболе все быстро меняется. Это в старые времена фавориты были одни и те же. Сейчас "Зенит, "Локомотив", ЦСКА разыграют первые три места.
Надеяться на то, что как армейцы "Спартак" вдруг заиграет с молодежью, никак не могу. Уступаем всем, кому не лень. Так скоро дойдет до того, что "Спартак" победит, а болельщики уступившей команды скажут: "Кому вы проигрываете?"
"Спорт-Экспресс"
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