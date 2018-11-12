Новости партнеров

ЦСКА – "Зенит": фотоотчет встречи

В матче 14-го тура чемпионата России ЦСКА на своем поле нанес поражение "Зениту" (2:0). Представляем вашему вниманию фотоотчет встречи:































Rusfootball.info
Теги: ЦСКА Зенит Фото
Сегодня, 04:00
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.