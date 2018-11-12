Евгений Ловчев: на игру Кутепова не могу смотреть без слез

Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал поражение красно-белых от "Уфы" (0:2)."У меня сложилось ощущение, что игроки просто ждут, когда же появится новый тренер. Но все равно нельзя так действовать. Глушаков очень плох. Как и все остальные. Может быть, Джикия чуть лучше выглядит. А на игру Кутепова не могу смотреть без слез.Команда после финального свистка идет к спартаковской трибуне и благодарит людей. Действительно, столько народу приехало поддерживать "Спартак", в такой мороз! Благодарить зрителей — это правильно, так и надо делать, но… Знаете, лучше бы эти игроки на поле показывали, как дерутся за болельщиков. А этого нет. Так что болельщики "Спартака" были лучшими в Уфе", — написал Ловчев.