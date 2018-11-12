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Евгений Ловчев: на игру Кутепова не могу смотреть без слез

Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал поражение красно-белых от "Уфы" (0:2).

"У меня сложилось ощущение, что игроки просто ждут, когда же появится новый тренер. Но все равно нельзя так действовать. Глушаков очень плох. Как и все остальные. Может быть, Джикия чуть лучше выглядит. А на игру Кутепова не могу смотреть без слез.

Команда после финального свистка идет к спартаковской трибуне и благодарит людей. Действительно, столько народу приехало поддерживать "Спартак", в такой мороз! Благодарить зрителей — это правильно, так и надо делать, но… Знаете, лучше бы эти игроки на поле показывали, как дерутся за болельщиков. А этого нет. Так что болельщики "Спартака" были лучшими в Уфе", — написал Ловчев.

Фейсбук Евгения Ловчева
Теги: Ловчев Спартак Кутепов
Сегодня, 08:40
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#5  Critique   (Сегодня, 09:31)
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Сибирячок,
Фискал, у Черчеса Кутеп играл в паре с дядькой, который ему указывал, куда бежать и что делать. Черчес его взял от безысходности. Кутеп весь чемпионат играл на отбой. Видно невооруженным глазом, что бесперспективный чел.: заторможенная реакция, некоорденированный, атаку начать не может, поскольку пас неточный, игру не читает, стартовая скорость низкая. Как вернется Жиго, сядет лавку полировать.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#4  ржд гуд  саратов (Сегодня, 09:28)
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Болеет за:
«Спартак»
Сибирячок,
"...Вот странно. У Черчесова Кутепов играл на ЗМС, а в Спартаке играет на уровне худшего игрока деревни Верхнее Ебунёво"
Так у Серёги Игнашевича даже Берёзы играть научились, а в Спартаке на такого лидера защиты денег найти десять лет не могут! Кутепов - ведомый ЦЗ, как и Джикия, и Сальва. Остается ждать возвращения Жиго и настоящего (не Кононова) нового ГТ.
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 09:08)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вот странно. У Черчесова Кутепов играл на ЗМС, а в Спартаке играет на уровне худшего игрока деревни Верхнее Ебунёво

Цитата: valerman40
Эту команду надо расформировать, они не имеют право называться спартаковцами и носить красно-белые цвета.

Эту команду надо командой сделать. Значит тренировать, расставлять правильно на поле, сделать оптимальные сочетания, наиграть схемы и правильно управлять во время игры. А то они еле ноги волочат по полю от усталости и полного отсутствия понимания...
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  alexey.shomin.9  Баден-Баден (Сегодня, 09:02)
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
''Плачь и смотри, со стороны'' (с)
Регистрация: 30.10.2012 [жалоба]
#1  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 08:45)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Эту команду надо расформировать, они не имеют право называться спартаковцами и носить красно-белые цвета.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
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