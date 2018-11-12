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Ролан Гусев: у нового ЦСКА очень большое будущее

Экс-футболист ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал победу армейцев над "Зенитом" (2:0).

"ЦСКА был мобильнее и агрессивнее, чем "Зенит". Семак оказался не готов к тому, что соперник будет играть так активно. По ходу второго тайма у меня было ощущение, что ЦСКА спокойно доведет матч до победы.

Вернулся ли ЦСКА в чемпионскую гонку? Они из нее и не выпадали. Еще впереди весь второй круг, поэтому сейчас делать выводы преждевременно.

Вообще у меня сложилось впечатление, что новый ЦСКА способен обыграть любого - у этой команды очень большое будущее", — приводит слова Гусева "Спорт день за днем".
Теги: ЦСКА Гусев
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