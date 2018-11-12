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Александр Бубнов: "Зенит" не избежит потери очков до зимней паузы

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу ЦСКА над "Зенитом" (2:0).

"Эта игра показала, что ЦСКА, несмотря на серию неудачных результатов в октябре – начале ноября, переживал просто небольшой спад, но никак не кризис. Что касается "Зенита", то тут все наоборот: при явных игровых проблемах петербуржцы худо-бедно набирали очки на всех фронтах. Но на фоне по-спортивному агрессивного ЦСКА не сдюжили.

Скорее всего, до зимней паузы "Зенит" сохранит лидерство, но весьма вероятно, что очковых потерь не избежит и по весне всё придётся начинать сначала", — сказал Бубнов.

Sportbox
Теги: Зенит Бубнов ЦСКА
Сегодня, 10:30
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#4  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 11:57)
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online
Болеет за:
«Ростов»
Надеюсь в 15 туре Ростов даст бой Зениту, и не исключаю, что не проиграет.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#3  GS  Москва (Сегодня, 11:56)
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Цитата: Fint
Так мы этого только и ждём, усиления конкуренции в первенстве страны

Хорошо бы при этом иметь конкуренцию "кто лучше", а не "кто хуже".

PS К политической системе это тоже относится.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#2  brysy  москва (Сегодня, 11:23)
  • -3
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Болеет за:
«Спартак»
Повторение прошлых сезонов, весной лафа домашних игр с лидерами нашего футбола закончится, кроме ЦСКА и этот небольшой отрыв растает как снег.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#1  Fint  Москва (Сегодня, 11:02)
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Болеет за:
«Реал»
Так мы этого только и ждём, усиления конкуренции в первенстве страны! heart_eyes
Жаль такой конкуренции нет в политической нашей системе... flushed
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
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