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Глава Самарской области: мы сменили весь менеджмент, потому что в "Крыльях" творилась вакханалия

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал об изменениях в менеджменте "Крыльев Советов" этим летом.

"Правлением клуба летом была предложена полная смена команды менеджмента. Меня не устраивала ни селекционная, ни трансферная политика - все было провалено.

Отдельная тема, к которой стоит очень внимательно присмотреться: выпускники академии Коноплева попадали в "Крылья Советов", а через три дня оказывались в других клубах. Эту вакханалию надо было прекращать.

С новой командой, которая пришла в "Крылья Советов", произошло значительное усиление состава. Можно вспомнить приход Максима Канунникова, Паула Антона, Виталия Денисова и, конечно, возвращение Йоана Молло. Всё это серьезный вклад в будущие успехи клуба", - заявил губернатор.

Известия
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 10:53
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#2  mao555   (Сегодня, 11:45)
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Болеет за:
«Барселона»
Это Канунников-то "усиление"? Да уж...А про "менеджмент" -полный прикол. Начните с г-на Шляхтина : "Мы полностью доверяем Веркаутерну" и т.д.))


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mao
Регистрация: 20.09.2016 [жалоба]
#1  nnn69   (Сегодня, 11:11)
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online
Болеет за:
«Спартак»
вот бы и в Спартаке так, вышвырнули бы всех, начиная с тренерского штаба и заканчивая людьми которые купили Педро Рошу за 15 лямов, да и игроков человек 7-8 тоже следовало бы выкинуть


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Любая сплетня есть просто сплетня, а сплетня, кем-либо повторяемая, невольно становится отвратительной клеветой
Регистрация: 13.03.2009 [жалоба]
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