Глава Самарской области: мы сменили весь менеджмент, потому что в "Крыльях" творилась вакханалия

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал об изменениях в менеджменте "Крыльев Советов" этим летом."Правлением клуба летом была предложена полная смена команды менеджмента. Меня не устраивала ни селекционная, ни трансферная политика - все было провалено.Отдельная тема, к которой стоит очень внимательно присмотреться: выпускники академии Коноплева попадали в "Крылья Советов", а через три дня оказывались в других клубах. Эту вакханалию надо было прекращать.С новой командой, которая пришла в "Крылья Советов", произошло значительное усиление состава. Можно вспомнить приход Максима Канунникова, Паула Антона, Виталия Денисова и, конечно, возвращение Йоана Молло. Всё это серьезный вклад в будущие успехи клуба", - заявил губернатор.