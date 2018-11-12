Ролан Гусев: нынешний ЦСКА способен и будет бороться за чемпионство

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
10:53
Глава Самарской области: мы сменили весь менеджмент, потому что в "Крыльях" творилась вакханалия (2)
Глава Самарской области: мы сменили весь менеджмент, потому что в "Крыльях" творилась вакханалия (2)
10:37
Сесар Навас: задача "Рубина" - стараться побеждать в каждом матче, выкладываться на все сто процентов
Сесар Навас: задача "Рубина" - стараться побеждать в каждом матче, выкладываться на все сто процентов
10:20
Дэнни Уэлбек успешно перенес операцию, по прогнозам врачей он восстановится только к концу сезона
Дэнни Уэлбек успешно перенес операцию, по прогнозам врачей он восстановится только к концу сезона
Вчера, 23:47
Массимо Каррера может стать главным тренером "Удинезе" (11)
Массимо Каррера может стать главным тренером "Удинезе" (11)
Вчера, 23:19
Геннадий Орлов: на Дзюбу стали ходить зрители (9)
Геннадий Орлов: на Дзюбу стали ходить зрители (9)
Вчера, 23:07
Марко Обрадович: будем двигаться дальше (1)
Марко Обрадович: будем двигаться дальше (1)
Вчера, 23:02
"Севилья" обыграла "Эспаньол", Промес был заменен в перерыве (1)
"Севилья" обыграла "Эспаньол", Промес был заменен в перерыве (1)
Вчера, 22:44
Максим Боков: сегодня ЦСКА "съел" "Зенит" в центре поля (8)
Максим Боков: сегодня ЦСКА "съел" "Зенит" в центре поля (8)
Вчера, 22:43
"Монако" - "ПСЖ": стали известны стартовые составы
"Монако" - "ПСЖ": стали известны стартовые составы
Вчера, 22:13
Федор Чалов: хочется в каждой игре больше забивать (видео) (2)
Федор Чалов: хочется в каждой игре больше забивать (видео) (2)
Вчера, 22:06
Безоговорочная победа ЦСКА и заслуженное поражение "Зенита". Все о главном матче выходных (3)
Безоговорочная победа ЦСКА и заслуженное поражение "Зенита". Все о главном матче выходных (3)
Вчера, 21:57
"Манчестер Сити" обыграл "Манчестер Юнайтед"
"Манчестер Сити" обыграл "Манчестер Юнайтед"
Вчера, 21:53
Виктор Гончаренко: после двух быстрых голов даже "Зениту" тяжело в себя приходить (видео) (1)
Виктор Гончаренко: после двух быстрых голов даже "Зениту" тяжело в себя приходить (видео) (1)
Вчера, 21:41
Сергей Семак: "Зенит" не может ничего передвигать из-за Лиги чемпионов и Лиги Европы (видео) (9)
Сергей Семак: "Зенит" не может ничего передвигать из-за Лиги чемпионов и Лиги Европы (видео) (9)
Вчера, 21:20
Сергей Семак: у Дзюбы проблемы с коленом (11)
Сергей Семак: у Дзюбы проблемы с коленом (11)
Вчера, 21:16
Шамиль Газизов: "Спартак" не удивил
Шамиль Газизов: "Спартак" не удивил
Вчера, 20:58
ЦСКА одержал уверенную победу над "Зенитом" (187)
ЦСКА одержал уверенную победу над "Зенитом" (187)
Вчера, 20:47
Евгений Кафельников – о поражении "Спартака": надоело смотреть на происходящее на поле (7)
Евгений Кафельников – о поражении "Спартака": надоело смотреть на происходящее на поле (7)
Вчера, 20:27
Дмитрий Аленичев: "Краснодар" заслуженно обыграл "Енисей" (1)
Дмитрий Аленичев: "Краснодар" заслуженно обыграл "Енисей" (1)
Вчера, 20:22
"Спартак" поздравил Рошу с рождением дочери (2)
"Спартак" поздравил Рошу с рождением дочери (2)
Вчера, 20:16
"Барселона" со счетом 3:4 проиграла "Бетису" (6)
"Барселона" со счетом 3:4 проиграла "Бетису" (6)
Вчера, 20:08
Курбан Бердыев: было волнение - все-таки чемпион приехал (3)
Курбан Бердыев: было волнение - все-таки чемпион приехал (3)
Ролан Гусев: нынешний ЦСКА способен и будет бороться за чемпионство
Экс-полузащитник «Динамо», ЦСКА и сборной России Ролан Гусев в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info Владиславу Щеколдину прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом» в матче 14-го тура РПЛ со счётом 2:0
- Победа ЦСКА для вас приятная неожиданность либо ожидаемый результат?
- Да нет, для меня подобный результат был ожидаем. Ещё до матча я утверждал что ЦСКА сегодня победит.
- На чём основана эта уверенность? У «Зенита» неплохой состав, неплохой тренер.
- У ЦСКА тоже неплохой состав, неплохие игроки: быстрые, мобильные. Плюс команда играет дома. А также армейцы играли в Лиге Чемпионов в домашней встрече в среду. И они обошлись без авиаперелёта. А у «Зенита» был в четверг матч во Франции. Это вопрос восстановления физической готовности. И он весьма важен.
- Более молодой состав ЦСКА тут был на руку?
- Да, конечно. Молодые игроки восстанавливаются быстрее. И было видно, а особенно – в первом тайме – у ЦСКА были легче ноги.
- Однако с другой стороны молодые игроки менее стабильны
- Так и есть. ЦСКА на днях проиграл «Роме», но сегодня обыграл «Зенит». Конечно же в нынешней команде есть элемент нестабильности из-за молодости. Сегодня они победили, но непонятно что будет в следующей игре. К примеру, после победы над «Реалом» команда словно начала немного пробуксовывать.
Но важнее нестабильности то, что в этих новых игроках нет безразличия. И мне это импонирует. У ребят игра может получаться, а может и нет. Но они всё равно всегда бегут и стараются. Они молодцы. И работа Гончаренко с ними хороша: он выжимает из этих ребят максимум.
Конечно, немаловажный фактор - уровень мастерства. Например, есть «Рома». И тут разбирай их игру и готовь каждого игрока сколь угодно тщательно. Но в составе римлян есть мастера такого уровня, что могут так исполнить момент что всё равно не поможет.
Нет, конечно, анализ и разбор нужен и важен. И он производится. Но вопрос в том, смогут ли игроки сегодня на поле исполнить то, чего хочет от них тренер. И в Лиге Чемпионов всё достаточно сложно.
А в Чемпионате России нынешний ЦСКА – это та команда что способна бороться за чемпионство.
- За счёт чего удалось сдержать Дзюбу?
- Бекао абсолютно спокойно может противостоять и справляться с фактурными форвардами. Он действовал плотно и не давал Артёму развернуться. И у него всё получалось. Сегодня он очень правильно играл, и не дал Дзюбе почти ничего сделать.
- После победы ЦСКА над «Зенитом» что изменяется в стратегическом плане в чемпионате? Можно ли считать, что армейцы показали уязвимость «Зенита», и как ей пользоваться?
- До конца чемпионата ещё много времени и матчей. И ещё всех в турнире будет «колбасить», бросать и в жар, и в холод. Да, ЦСКА сегодня взял три очка у принципиального соперника. Но на этом основании делать какие-либо далекоидущие выводы по всему турниру я бы точно не стал.
- Можно ли считать, что ЦСКА провёл наиболее эффективную из всех клубов РПЛ трансферную компанию?
- Опять же об эффективности или неэффективности трансферов и чего бы то ни было логично говорить, когда будет достигнут результат. Сейчас об этом рано говорить.
Другой вопрос – можно рассуждать о том, что ЦСКА, на мой взгляд, работа идёт правильным путём. Всё делается так, как это нужно делать. Армейцы играют молодыми ребятами. Найти сейчас кого-то явно сильнее в России очень и очень сложно. Думаю, что это одни из лучших футболистов в стране.
На протяжении ряда последних лет многие, в том числе журналисты и СМИ – говорят о том как тяжело в ЦСКА. Что они, наверное, уже всё. А армейцы, тем не менее, всё время находятся в лидерах турнира. И периодически завоёвывают титулы. При этом играют в Лиге Чемпионом. С «Реалом» и «Ромой». На самом деле в ЦСКА просто всё просто правильно работает. И в клубе нормальная, спокойная, рабочая атмосфера.
- В том то и дело, что для клуба РПЛ у ЦСКА всё слишком уж неплохо. К примеру, приобрели Влашича. Его мало кто знал, но тот уже забил ряд важнейших мячей. И тольок этим наверняка уже окупил свой трансфер. А ведь ему ещё играть и играть.
- Но ведь это же хорошо. И это говорит нам о том, что в ЦСКА видят и находят хороших футболистов. Значит правильно работает вся система клуба.
- Стало быть нынешний ЦСКА стоит рассматривать как некий пример, эталон, образец для остальных наших клубов? Что нужно стремиться к подобной эффективности, а не к астрономическим годовым бюджетам, и покупкам игроков по цене полёта на Юпитер и обратно?
- Тут абсолютно с вами согласен. Эталон. Образец. Так и напишите. Да, было бы неплохо чтобы к подобной эффективности стремились и остальные наши клубы. И считаю так не потому что сам бывший игрок ЦСКА. И не потому что люблю эту команду.
Я знаю ЦСКА с 2000-го года. Знаю, что и как работает в этом клубе. Когда Евгений Леонорович пришел в клуб, он выстроил в нём свою философию. Создал такую атмосферу, когда каждый сотрудник либо игрок – знает, как ему нужно себя в клубе вести. Что ему делать нужно, что - можно, а что - нет. Вы давно слышали о скандалах в ЦСКА? Даже если они иногда и случаются – их из избы никто не выносит. Есть определённые принципы, по которым всё выстроено.
Многим ведь казалось в конце прошлого сезона, что с ЦСКА ужё все. А теперь посмотрите на эту команду внимательно: в ней молодые ребята. Гончаренко донёс до них свою систему, тактику, схему игры. Они единая команда. И сегодня этот коллектив обыгрывает «Зенит», бюджет которого, как вы понимаете – гораздо больше.
И пока команда и клуб будут придерживаться тех самых собственных принципов – результаты у этой команды будут всегда
- Победа ЦСКА для вас приятная неожиданность либо ожидаемый результат?
- Да нет, для меня подобный результат был ожидаем. Ещё до матча я утверждал что ЦСКА сегодня победит.
- На чём основана эта уверенность? У «Зенита» неплохой состав, неплохой тренер.
- У ЦСКА тоже неплохой состав, неплохие игроки: быстрые, мобильные. Плюс команда играет дома. А также армейцы играли в Лиге Чемпионов в домашней встрече в среду. И они обошлись без авиаперелёта. А у «Зенита» был в четверг матч во Франции. Это вопрос восстановления физической готовности. И он весьма важен.
- Более молодой состав ЦСКА тут был на руку?
- Да, конечно. Молодые игроки восстанавливаются быстрее. И было видно, а особенно – в первом тайме – у ЦСКА были легче ноги.
- Однако с другой стороны молодые игроки менее стабильны
- Так и есть. ЦСКА на днях проиграл «Роме», но сегодня обыграл «Зенит». Конечно же в нынешней команде есть элемент нестабильности из-за молодости. Сегодня они победили, но непонятно что будет в следующей игре. К примеру, после победы над «Реалом» команда словно начала немного пробуксовывать.
Но важнее нестабильности то, что в этих новых игроках нет безразличия. И мне это импонирует. У ребят игра может получаться, а может и нет. Но они всё равно всегда бегут и стараются. Они молодцы. И работа Гончаренко с ними хороша: он выжимает из этих ребят максимум.
Конечно, немаловажный фактор - уровень мастерства. Например, есть «Рома». И тут разбирай их игру и готовь каждого игрока сколь угодно тщательно. Но в составе римлян есть мастера такого уровня, что могут так исполнить момент что всё равно не поможет.
Нет, конечно, анализ и разбор нужен и важен. И он производится. Но вопрос в том, смогут ли игроки сегодня на поле исполнить то, чего хочет от них тренер. И в Лиге Чемпионов всё достаточно сложно.
А в Чемпионате России нынешний ЦСКА – это та команда что способна бороться за чемпионство.
- За счёт чего удалось сдержать Дзюбу?
- Бекао абсолютно спокойно может противостоять и справляться с фактурными форвардами. Он действовал плотно и не давал Артёму развернуться. И у него всё получалось. Сегодня он очень правильно играл, и не дал Дзюбе почти ничего сделать.
- После победы ЦСКА над «Зенитом» что изменяется в стратегическом плане в чемпионате? Можно ли считать, что армейцы показали уязвимость «Зенита», и как ей пользоваться?
- До конца чемпионата ещё много времени и матчей. И ещё всех в турнире будет «колбасить», бросать и в жар, и в холод. Да, ЦСКА сегодня взял три очка у принципиального соперника. Но на этом основании делать какие-либо далекоидущие выводы по всему турниру я бы точно не стал.
- Можно ли считать, что ЦСКА провёл наиболее эффективную из всех клубов РПЛ трансферную компанию?
- Опять же об эффективности или неэффективности трансферов и чего бы то ни было логично говорить, когда будет достигнут результат. Сейчас об этом рано говорить.
Другой вопрос – можно рассуждать о том, что ЦСКА, на мой взгляд, работа идёт правильным путём. Всё делается так, как это нужно делать. Армейцы играют молодыми ребятами. Найти сейчас кого-то явно сильнее в России очень и очень сложно. Думаю, что это одни из лучших футболистов в стране.
На протяжении ряда последних лет многие, в том числе журналисты и СМИ – говорят о том как тяжело в ЦСКА. Что они, наверное, уже всё. А армейцы, тем не менее, всё время находятся в лидерах турнира. И периодически завоёвывают титулы. При этом играют в Лиге Чемпионом. С «Реалом» и «Ромой». На самом деле в ЦСКА просто всё просто правильно работает. И в клубе нормальная, спокойная, рабочая атмосфера.
- В том то и дело, что для клуба РПЛ у ЦСКА всё слишком уж неплохо. К примеру, приобрели Влашича. Его мало кто знал, но тот уже забил ряд важнейших мячей. И тольок этим наверняка уже окупил свой трансфер. А ведь ему ещё играть и играть.
- Но ведь это же хорошо. И это говорит нам о том, что в ЦСКА видят и находят хороших футболистов. Значит правильно работает вся система клуба.
- Стало быть нынешний ЦСКА стоит рассматривать как некий пример, эталон, образец для остальных наших клубов? Что нужно стремиться к подобной эффективности, а не к астрономическим годовым бюджетам, и покупкам игроков по цене полёта на Юпитер и обратно?
- Тут абсолютно с вами согласен. Эталон. Образец. Так и напишите. Да, было бы неплохо чтобы к подобной эффективности стремились и остальные наши клубы. И считаю так не потому что сам бывший игрок ЦСКА. И не потому что люблю эту команду.
Я знаю ЦСКА с 2000-го года. Знаю, что и как работает в этом клубе. Когда Евгений Леонорович пришел в клуб, он выстроил в нём свою философию. Создал такую атмосферу, когда каждый сотрудник либо игрок – знает, как ему нужно себя в клубе вести. Что ему делать нужно, что - можно, а что - нет. Вы давно слышали о скандалах в ЦСКА? Даже если они иногда и случаются – их из избы никто не выносит. Есть определённые принципы, по которым всё выстроено.
Многим ведь казалось в конце прошлого сезона, что с ЦСКА ужё все. А теперь посмотрите на эту команду внимательно: в ней молодые ребята. Гончаренко донёс до них свою систему, тактику, схему игры. Они единая команда. И сегодня этот коллектив обыгрывает «Зенит», бюджет которого, как вы понимаете – гораздо больше.
И пока команда и клуб будут придерживаться тех самых собственных принципов – результаты у этой команды будут всегда
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.