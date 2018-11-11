Форвард "Спартака" Педро Роша стал отцом

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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Глава Самарской области: мы сменили весь менеджмент, потому что в "Крыльях" творилась вакханалия (2)
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Сесар Навас: задача "Рубина" - стараться побеждать в каждом матче, выкладываться на все сто процентов
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Дэнни Уэлбек успешно перенес операцию, по прогнозам врачей он восстановится только к концу сезона
Дэнни Уэлбек успешно перенес операцию, по прогнозам врачей он восстановится только к концу сезона
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"Севилья" обыграла "Эспаньол", Промес был заменен в перерыве (1)
Вчера, 22:44
Максим Боков: сегодня ЦСКА "съел" "Зенит" в центре поля (8)
Максим Боков: сегодня ЦСКА "съел" "Зенит" в центре поля (8)
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"Монако" - "ПСЖ": стали известны стартовые составы
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Федор Чалов: хочется в каждой игре больше забивать (видео) (2)
Федор Чалов: хочется в каждой игре больше забивать (видео) (2)
Вчера, 22:06
Безоговорочная победа ЦСКА и заслуженное поражение "Зенита". Все о главном матче выходных (3)
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"Манчестер Сити" обыграл "Манчестер Юнайтед"
"Манчестер Сити" обыграл "Манчестер Юнайтед"
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Виктор Гончаренко: после двух быстрых голов даже "Зениту" тяжело в себя приходить (видео) (1)
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Сергей Семак: "Зенит" не может ничего передвигать из-за Лиги чемпионов и Лиги Европы (видео) (9)
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Сергей Семак: у Дзюбы проблемы с коленом (11)
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Шамиль Газизов: "Спартак" не удивил
Шамиль Газизов: "Спартак" не удивил
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ЦСКА одержал уверенную победу над "Зенитом" (187)
ЦСКА одержал уверенную победу над "Зенитом" (187)
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Евгений Кафельников – о поражении "Спартака": надоело смотреть на происходящее на поле (7)
Евгений Кафельников – о поражении "Спартака": надоело смотреть на происходящее на поле (7)
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Дмитрий Аленичев: "Краснодар" заслуженно обыграл "Енисей" (1)
Дмитрий Аленичев: "Краснодар" заслуженно обыграл "Енисей" (1)
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"Барселона" со счетом 3:4 проиграла "Бетису" (6)
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Форвард "Спартака" Педро Роша стал отцом
В семье нападающего "Спартака" Педро Роши родилась дочь.
Девочку решили назвать Викторией.
Роша в этом сезоне провел 2 официальных матча, но результативными действиями не отметился.
Девочку решили назвать Викторией.
Роша в этом сезоне провел 2 официальных матча, но результативными действиями не отметился.
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