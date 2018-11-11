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Форвард "Спартака" Педро Роша стал отцом

В семье нападающего "Спартака" Педро Роши родилась дочь.

Девочку решили назвать Викторией.



Роша в этом сезоне провел 2 официальных матча, но результативными действиями не отметился.
Теги: Спартак Педро Роша
Сегодня, 11:32
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#4  СуперШтангист   (Сегодня, 11:51)
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online
Болеет за:
«Терек»
Что-то вспомнилось, как спартачи чморили Карпина за Кариоку, но этот кадр ещё эпичнее joy
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#3  Болельщик812  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:47)
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Болеет за:
«Зенит»
Я почему-то считал его защитником. neutral_face
С прибавлением! А девочку - с Днем Рождения!
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
#2  ржд гуд  саратов (Сегодня, 11:45)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Это его главное достижение в Спартаке?! Лучшее, что он смог совершить?!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#1  Realist2000   (Сегодня, 11:40)
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Для меня была бы интереснее новость,что он наконец-то стал отрабатывать вложенные в него средства.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
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