Владимир Габулов завершил карьеру

Бывший вратарь "Брюгге" Владимир Габулов объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 35 лет."Дорогие друзья! С чувством выполненного долга я хочу объявить о завершении моей игровой карьеры. Это были счастливые 19 лет – я выступал за разные клубы, достиг определённых результатов в футболе. Искренне могу сказать, что в каждом матче я отдавал себя полностью и всегда получал удовольствие от занятия любимым делом.От всей души я хочу поблагодарить футболистов, тренеров, персонал — всех, с кем я когда-либо работал в одной команде. Я общался с талантливыми людьми, многие из которых стали моими хорошими друзьями. Спасибо болельщикам, которые на протяжении всей карьеры поддерживали меня. Спасибо моей семье и друзьям, которые всегда были рядом. Спасибо всем огромное!" - написал Габулов.