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Владимир Габулов завершил карьеру

Бывший вратарь "Брюгге" Владимир Габулов объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 35 лет.

"Дорогие друзья! С чувством выполненного долга я хочу объявить о завершении моей игровой карьеры. Это были счастливые 19 лет – я выступал за разные клубы, достиг определённых результатов в футболе. Искренне могу сказать, что в каждом матче я отдавал себя полностью и всегда получал удовольствие от занятия любимым делом.

От всей души я хочу поблагодарить футболистов, тренеров, персонал — всех, с кем я когда-либо работал в одной команде. Я общался с талантливыми людьми, многие из которых стали моими хорошими друзьями. Спасибо болельщикам, которые на протяжении всей карьеры поддерживали меня. Спасибо моей семье и друзьям, которые всегда были рядом. Спасибо всем огромное!" - написал Габулов.

Инстаграм Владимира Габулова
Теги: Габулов
Сегодня, 12:43
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(4)
#9  safonas   (Сегодня, 14:42)
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online

ну можно и в депутаты теперь


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#8  gesha978  Москва (Сегодня, 14:33)
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Болеет за:
«Спартак»
жаль, перспективный вратарь был. мог бы вырасти в большого мастера.
Регистрация: 8.11.2013 [жалоба]
#7  imaginary   (Сегодня, 14:01)
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  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
это не повод не вызвать его в сборную
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#6  zenit47  СПБ (Сегодня, 13:39)
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
nofrills,
Так с любовью же, с толком с расстановкой
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#5  Сибирячок   (Сегодня, 13:39)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
министр спорта Северной осетии
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  nofrills  Москва (Сегодня, 13:20)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо» М
а сколько игр сдал ...
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#3  nedva  Russia (Сегодня, 13:08)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо, удачи!
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#2  студия дускай   (Сегодня, 13:05)
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stepanmlc,
в министры
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#1  stepanmlc   (Сегодня, 12:56)
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
В штаб к Черчесову?)


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
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