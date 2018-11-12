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Тренер вратарей "Спартака" Джанлука Риомми уволен

В тренерском штабе "Спартака" произошли изменения.

По информации источника, вчера был уволен Джанлука Риомми. Итальянец тренировал вратарей в московском клубе с 2014 года. Именно Риомми в 2016-м пригласил в "Спартак" Массимо Карреру.

Ожидается, что новым тренером вратарей станет член штаба Олега Кононова – румын Даниэл Тудор.

Sport24
Теги: Спартак Кононов Каррера
Сегодня, 12:59
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#10  Realist2000   (Сегодня, 14:34)
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Цитата: nedva
нервничает он в последнее время

Нервничать стал от того,что пресса и псевдоболельщики стали слишком много внимания уделять ошибкам,которые на данном этапе неизбежны и умалчивать о положительных моментах,которых немало. Откровенный ляп у него был лишь один - в игре с ПАОКом.В остальных случаях винить нельзя - он сделал все,что мог. И если сейчас его убрать в запас,можно потерять вратаря на долгие годы.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#9  VIOLATOR  Новосибирск (Сегодня, 14:31)
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Болеет за:
«Спартак»
Логично. Ибо новый тренер-новый штаб.
Регистрация: 16.05.2015 [жалоба]
#8  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 14:18)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
с Кутеповым можно и вратарей менять и тренеров их. Итог будет один - в обороне дыра.

да, пока в обороне выходят Бокетти и Кутепов, Петкович и Комбаров, а в опорке феерят невменяемый второй год Глушаков и толстожопый Фернандо, вряд ли стоит ожидать улучшения игры в ней! всех этой же зимой на ХЕР из Спартака! продать, в аренду, куда угодно, но подальше от Спартака!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#7  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 14:04)
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Кто вспомнит хотя бы одного известного румынского вратаря? Чему они могут научить?
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#6  SPV  Bryansk (Сегодня, 13:53)
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«Спартак»
Ну бывает.
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#5  лысый  Москва (Сегодня, 13:42)
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Болеет за:
«Спартак»
Вот это тренер - в послужном списке периоды работы в российских командах от 6 мес до 1 года. Из 7 лет общего стажа 5 лет в России и два в румынском ЧФР,
Других типа нет?!
Регистрация: 26.05.2007 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Сегодня, 13:37)
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Болеет за:
«Спартак»
с Кутеповым можно и вратарей менять и тренеров их. Итог будет один - в обороне дыра.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  nedva  Russia (Сегодня, 13:22)
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Болеет за:
«Спартак»
Может новый тренер даст Селихову поиграть. А то пацана Максименко бросили в топку...
Отдохнуть ему надо, нервничает он в последнее время.
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#2  капля никотина  Москва (Сегодня, 13:20)
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Его то за что??? Мы даже не подозревали о его существовании
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#1  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 13:11)
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  •  (8)

Ну так Кононов весь штаб с собой приводит. "Новость" - ни о чем.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
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