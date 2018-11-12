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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Тренер вратарей "Спартака" Джанлука Риомми уволен
В тренерском штабе "Спартака" произошли изменения.
По информации источника, вчера был уволен Джанлука Риомми. Итальянец тренировал вратарей в московском клубе с 2014 года. Именно Риомми в 2016-м пригласил в "Спартак" Массимо Карреру.
Ожидается, что новым тренером вратарей станет член штаба Олега Кононова – румын Даниэл Тудор.
Sport24
По информации источника, вчера был уволен Джанлука Риомми. Итальянец тренировал вратарей в московском клубе с 2014 года. Именно Риомми в 2016-м пригласил в "Спартак" Массимо Карреру.
Ожидается, что новым тренером вратарей станет член штаба Олега Кононова – румын Даниэл Тудор.
Sport24
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