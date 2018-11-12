Тренер вратарей "Спартака" Джанлука Риомми уволен

В тренерском штабе "Спартака" произошли изменения.По информации источника, вчера был уволен Джанлука Риомми. Итальянец тренировал вратарей в московском клубе с 2014 года. Именно Риомми в 2016-м пригласил в "Спартак" Массимо Карреру.Ожидается, что новым тренером вратарей станет член штаба Олега Кононова – румын Даниэл Тудор.