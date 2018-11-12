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Артема Дзюбу в сборной заменит форвард "Краснодара" Ари

Форвард "Краснодара" Ари впервые получил вызов в сборную России.

Натурализованный бразилец заменит в команде выбывшего из-за травмы форварда Артема Дзюбу. Он стал третьим бразильцем после Гильерме и Марио Фернандеса, который сыграет за сборную России.

32-летний футболист получил российское гражданство в этом году.

В текущем сезоне Ари принял участие в 11 матчах, в которых забил 7 голов и сделал 4 голевые передачи.

Пресс-служба сборной России
Теги: Ари Дзюба Сборная России
Сегодня, 13:23
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(5)
#28  safonas   (Сегодня, 14:45)
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online

Цитата: Bairys
Пусть в других сборных полно пришлых. Мне например плевать на них, потому что я хочу болеть за свою страну и за тех , кто в ней родился. Да хоть он серобурмалиновый на вид , но родился в России, играл тут, то я буду рад ему, не важно какой национальности.
А "выдуманные " игроки ради сиюминутной победы ...нет уж. Люби свою страну больше побед )

а на чемпионате небось кричал вперед, Россия!


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#27  Bairys  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:41)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Пусть в других сборных полно пришлых. Мне например плевать на них, потому что я хочу болеть за свою страну и за тех , кто в ней родился. Да хоть он серобурмалиновый на вид , но родился в России, играл тут, то я буду рад ему, не важно какой национальности.
А "выдуманные " игроки ради сиюминутной победы ...нет уж. Люби свою страну больше побед )
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
#26  love zina in a point   (Сегодня, 14:39)
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online

Цитата: suarez
Давно пора.

Помниться истерика стояла от того, что Ари будучи игроком Спартака, хотел гражданство и играть за сборную. Представители Зенита и ЦСКА на говно исходили. А теперь , оказывается все нормалюк.

Цитата: Bairys
Эт страна твоя. В который ты с малых лет . Ты должен родиться тут, как минимум.

Трудно не согласиться.
Регистрация: 16.08.2018 [жалоба]
#25  Bairys  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:38)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Это не футбольный клуб
Эт страна твоя. В который ты с малых лет . Ты должен родиться тут, как минимум.
Многие пишут про другие сборные,мне например плевать на другие сборные, потому что я хочу болеть только за сборную своей страны, где играют наши парни. Пусть плохо, но это моя страна. Значит это наш уровень. И покупной уровень мне , к примеру, не нужен
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
#24  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 14:35)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Конек
ничего хорошего в этом нет конечно. Это сборная России, а не Бразилии

ни чего хорошего нет в разнузданном лимите, когда 6 иностранцев могут выходить на поле!!! вот это губит наш футбол, т.к при таком лимите лишь единицы российских мальчишек пробиваетсю в основы серьезных российских клубов и там сразу получают умопрочительные контракты, от которых у них сносит головы! в итоге имеем Кокориных и Мамаевых со Смоловыми, а за сборную играть не кому!
а будет жесткий лимит, Миллерам и Федунам с Геркусами и Галицкими придется не на легионеров второсортных деньги тратить, а по всей стране таланты искать и в свои школы серьезно вкладываться! тогда и результат будет!
вон Гинер дал шанс своим пацанам и сейчас за них не стыдно! а приятно смотреть, как они играют!
...а где питерская молодежь, которой всегда была масса?! Казаченок Володя, Ларионов Коля, Желудков Юра, Саленко Олег, Радченко Дима... Аршавин, Кержаков, Быстров, Малофеев!? где новые таланты!?? зато дядюшка Фриц на народное бабло куражится! ...а толку?! ни Зениту пользы, ни сборной!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#23  Antip7   (Сегодня, 14:27)
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Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
правильное решение! давно хотел его в сборной посмотреть! это не инертное говно типа Смолова! думаю будет биться за наш флаг!

За удачную карьеру он будет биться. Нафиг ему и флаг, и гимн, и наш язык не нужны. Он иностранец! Если одного -двух (Рауша я в счет не беру, он хоть русский знает) можно было бы оставить, и то с натяжкой. То четвертый легионер (третий бразилец) это уже явно перебор
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#22  yuri  спб (Сегодня, 14:26)
  • -1
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Цитата: diego milito 22
Обезьянник, а не сборная России.

Зато маячит новый серебряный орден и даже золотая медаль. Немцы ожглись , когда отступили под напором общественного мнения и пожинают плоды(горькие). Национальная сборная пожалуй осталась на данный момент , всего-лишь у 2 топ-сборных . Бельгия и Хорватия. И всё.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#21  малкавиан  Санта-Моника (Сегодня, 14:24)
  • +1
  •  (3)

молодой, перспективный нападающий

Цитата: Antip7
сборную больше не смотрю


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в жизни череда фрустраций
и кругом одно говно,
изменение формаций
бесполезно - всё одно.
Регистрация: 22.11.2011 [жалоба]
#20  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 14:23)
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
правильное решение! давно хотел его в сборной посмотреть! это не инертное говно типа Смолова! думаю будет биться за наш флаг!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#19  diego milito 22   (Сегодня, 14:19)
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Обезьянник, а не сборная России.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#18  ale  Вятка (Сегодня, 14:18)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Bairys
32 летний иностранец.
Поставили крест на школах, которые значит не могут воспитать и не будут воспитывать своих пацанов, лучше дать гражданство и просто сделать готового игрока.
Ну ладно ему ещё бы 20 лет было. Я в шоке.
Здравствуй сборная Бразилии.
Я не рассист, я просто хочу, чтобы молодежь играла, которые родились в моей стране. Пусть плохо играют но это наши пацаны.

почти во всех сборных есть бразилы и прочие легионеры, и ничего. Надо просто ввести неформальный лимит и все. В сборную надо брать лучших игроков на данный момент, и меньше смотреть на паспорт.


--------------------
Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
#17  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 14:17)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да пусть пробует, он россиянин.


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#16  Kostik   (Сегодня, 14:14)
  • -1
  •  (5)
online

3 бразильца и 2 немца...может и включать скоро не стоит
Регистрация: 20.03.2008 [жалоба]
#15  Конек   (Сегодня, 14:13)
  • +1
  •  (7)

ничего хорошего в этом нет конечно. Это сборная России, а не Бразилии
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
#14  Antip7   (Сегодня, 14:05)
  • +1
  •  (3)

Цитата: DROOZD
Antip7,
Держи нас в курсе


Я знал, что будут подобные комментарии. Но это форум, и каждый может выразить своё мнение, в том числе и я.
Бразилию можно посмотреть в желто -зеленой форме, а это недопародия. Смех, в 140 млн. стране не найти 25 человек играющих в футбол. В советское время бы засмеяли
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#13  sergey3709   (Сегодня, 14:05)
  • -2
  •  (8)

Ари сейчас пожалуй посильнее всех напов будет у нас
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
#12  DMS  Советский союз (Сегодня, 14:05)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Интересно, как негритенок будет уживаться в сборной с тем же Акинфеевым? Да и другим от него наверняка прилетало... Хорошо еще Березы закончили. А то недолго бы карьера сборника у Ари продолжалась. smile
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
#11  Bairys  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:03)
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
32 летний иностранец.
Поставили крест на школах, которые значит не могут воспитать и не будут воспитывать своих пацанов, лучше дать гражданство и просто сделать готового игрока.
Ну ладно ему ещё бы 20 лет было. Я в шоке.
Здравствуй сборная Бразилии.
Я не рассист, я просто хочу, чтобы молодежь играла, которые родились в моей стране. Пусть плохо играют но это наши пацаны.
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
#10  DROOZD  брянск (Сегодня, 13:59)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Antip7,
Держи нас в курсе


--------------------
fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
#9  Antip7   (Сегодня, 13:56)
  • +1
  •  (7)

Всё, я сборную больше не смотрю.. как и обещал. Понятно, что из -за одного меня ничего не изменится, но лично мне неприятно болеть за иностранцев.
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#8  utekay  Россия (Сегодня, 13:50)
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Не люблю я негров confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#7  Misha Hetfild  сто первый километр (Сегодня, 13:41)
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Сибирячок
Дать ему сыграть минуту и забыть о нём навсегда.

А чё так ? Играет вроде достойно .
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
#6  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 13:39)
  • +7
  •  (11)

Ари на подъеме сейчас.

Ну не Полоза же с Заболотным(((


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#5  Сибирячок   (Сегодня, 13:38)
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Дать ему сыграть минуту и забыть о нём навсегда.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  Батька   (Сегодня, 13:38)
  • +6
  •  (12)
online

Ну ари неплох этой осенью ...заслужил
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#3  Liberator  Монако (Сегодня, 13:36)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Раньше напов как грязи было, Дзюба, Смолов, Кокорин, как корова языком слизала. Чёрная полоса сборной, Головин, Черышев, уставший Ерохин, хрустальный Дзагоев, осталось Зобнину сломаться, и и ни атаки, ни пз, ПРОВЕРЕННОЙ, нету, и опять постройка по новой.
Регистрация: 3.04.2016 [жалоба]
#2  лысый  Москва (Сегодня, 13:30)
  • +11
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Вот и Ари дождался

Вратарь, защитник, нападающий - осталось еще полузащитника бразильца натурализовать и можем сборной Бразилии противопоставить свою сборную....бразильцев smirk
Регистрация: 26.05.2007 [жалоба]
#1  suarez   (Сегодня, 13:25)
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Давно пора. Не Чаловым одним сильны.
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
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