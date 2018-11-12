Артема Дзюбу в сборной заменит форвард "Краснодара" Ари

Форвард "Краснодара" Ари впервые получил вызов в сборную России.Натурализованный бразилец заменит в команде выбывшего из-за травмы форварда Артема Дзюбу. Он стал третьим бразильцем после Гильерме и Марио Фернандеса, который сыграет за сборную России.32-летний футболист получил российское гражданство в этом году.В текущем сезоне Ари принял участие в 11 матчах, в которых забил 7 голов и сделал 4 голевые передачи.