Роман Павлюченко шокирован вызовом Ари в сборную России

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко раскритиковал приглашение в национальную команду натурализованного бразильца Ари."Действительно, у нас же нет своих российских футболистов. Я просто не буду смотреть матчи сборной России с участием Ари. Для меня этот футболист вызывает особенные чувства после драки в финале Кубка России.Странно, получается, что половина игроков у нас из Бразилии, половина из России, что это за сборная такая? Лучше вызывать своих российских футболистов, пускай мы не будем добиваться каких-то сверх результатов, но у нас что, некого вызвать в сборную?А вообще я шокирован - после того, как он бьет по голове сзади российских футболистов и потом его вызывают в сборную России. Я считаю, что это неправильно и не приемлимо", — сказал Павлюченко.