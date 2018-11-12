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Роман Павлюченко шокирован вызовом Ари в сборную России

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко раскритиковал приглашение в национальную команду натурализованного бразильца Ари.

"Действительно, у нас же нет своих российских футболистов. Я просто не буду смотреть матчи сборной России с участием Ари. Для меня этот футболист вызывает особенные чувства после драки в финале Кубка России.

Странно, получается, что половина игроков у нас из Бразилии, половина из России, что это за сборная такая? Лучше вызывать своих российских футболистов, пускай мы не будем добиваться каких-то сверх результатов, но у нас что, некого вызвать в сборную?

А вообще я шокирован - после того, как он бьет по голове сзади российских футболистов и потом его вызывают в сборную России. Я считаю, что это неправильно и не приемлимо", — сказал Павлюченко.

Sport24
Теги: Павлюченко Ари Сборная России
Сегодня, 13:41
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#11  Яamon   (Сегодня, 14:43)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
хохол павлюченко так и не определился в своем монологе, что его больше всего смущает. то, что ари - бразилец? или то, что он ударил русского еврея фидлера?
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#10  VitL  Белгород (Сегодня, 14:33)
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Болеет за:
«Спартак»
он шокирован... А вы нет?
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
#9  diego milito 22   (Сегодня, 14:25)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ramzes
Ты придурок, Пав... Ари и есть - российский нападающий. На законных основаниях получил гражданство РФ и имеет такие же права, как и ты, дуб спящий.



У тебя есть доказательства твоего придурошного утверждения " На законных основаниях получил гражданство РФ "?
Этот беглый бразилец по-русски не говорит, также как и его соплеменник Фернандес, а поперся с наглой харей в "российское гражданство". В Прибалтике такому сброду приматов никогда не дадут гражданство. Прибалтика себя уважает.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#8  iDEAD  Череповец (Сегодня, 14:15)
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НУ что там кто там про усача говорил , что он будет вызывать игроков только с хорошей репутацией ? )))
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#7  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 14:14)
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Болеет за:
«Спартак»
А что, самому в сборную охота? Да уж время-то прошло...


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#6  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 14:13)
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А российские футболисты впятером метелят ногами водилу-белоруса и стулом долбят корейца тебя не шокировало.Ари с Фарфаном оказал первую помощь пострадавшим в ДТП под Тулой, а ты ублюдкам сидящим в СИЗО слова поддержки выражаешь, ясень.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#5  Antip7   (Сегодня, 14:12)
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Цитата: Ramzes
Ты придурок, Пав... Ари и есть - российский нападающий. На законных основаниях получил гражданство РФ и имеет такие же права, как и ты, дуб спящий.

А вы умный? Сборные для чего были придуманы? Чтоб показать на что способны игроки ИЗ СВОЕЙ СТРАНЫ. В этом и была соль футбола сборных. А топерь что, чем от клубного отличается? отменить тогда лучше.
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#4  Павел_2   (Сегодня, 13:56)
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Ramzes,
На каких законных? Он по русски не бум бум,а люди убежавшие от расправы из средней азии,русские люди годами не могут получить гражданство.
Регистрация: 8.08.2018 [жалоба]
#3  Bairys  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:53)
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Болеет за:
«Зенит»
Так нас скоро скоро все наполчают((. Ужас. Пол команды иностранцев. Это край.
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
#2  Misha Hetfild  сто первый километр (Сегодня, 13:47)
  • +3
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Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Ramzes
Ты придурок, Пав... Ари и есть - российский нападающий. На законных основаниях получил гражданство РФ и имеет такие же права, как и ты, дуб спящий.

Не дуб , а "гигант " ! smile
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
#1  Ramzes  Hamburg (Сегодня, 13:45)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Барселона»
Ты придурок, Пав... Ари и есть - российский нападающий. На законных основаниях получил гражданство РФ и имеет такие же права, как и ты, дуб спящий.


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Spartak Moscow, Roma, Lyon, St. Pauli, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006 [жалоба]
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