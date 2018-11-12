Молодежка "Краснодара" оказалась сильнее "Енисея"

"Краснодар" победил "Енисей" в матче 14-го тура молодежного первенства России.Игра должна была состояться вчера, но она была перенесена на 12 ноября из-за плохих погодных условий в Краснодаре и позднего вылета гостей.Сперцян, 25. Сабуа, 79.