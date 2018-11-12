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Молодежка "Краснодара" оказалась сильнее "Енисея"

"Краснодар" победил "Енисей" в матче 14-го тура молодежного первенства России.

Игра должна была состояться вчера, но она была перенесена на 12 ноября из-за плохих погодных условий в Краснодаре и позднего вылета гостей.

Первенство России среди молодежных команд

14-й тур

"Енисей" (Красноярск) – "Краснодар" (Краснодар) – 0:2 (0:1)

Голы: Сперцян, 25. Сабуа, 79.
Теги: Краснодар Енисей
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