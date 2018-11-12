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Официально: Олег Кононов новый главный тренер "Спартака"

"Спартак" объявил о назначении нового главного тренера.

Команду возглавил Олег Кононов, ранее работавший в тульском "Арсенале". Контракт рассчитан на срок до конца сезона-2019/20, при этом по окончании этого сезона возможен пересмотр условий в сторону улучшения.

52-летний белорус ранее также работал в украинских "Карпатах" и "Севастополе", а затем – в "Краснодаре" и "Ахмате".

ФК "Спартак"
Теги: Спартак Кононов
Сегодня, 14:18
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#11  D_14  Мытищи (Сегодня, 14:43)
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Болеет за:
«Краснодар»
Как говорил Перетурин:
"Где взять суринамских отцов? " (Финал ЧЕ-1988)
Регистрация: 31.05.2018 [жалоба]
#10  Blessing  Спб (Сегодня, 14:43)
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Болеет за:
«Зенит»
Спартак" объявил

....очередной приговор.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#9  nedva  Russia (Сегодня, 14:40)
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Болеет за:
«Спартак»
Главное, чтобы Кононову не мешали, не впаривали бы всяких рош и петковичей. Удачи, тренер!
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#8  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 14:40)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Apant1
Желаю успеха, короткий пас, наше всё!

кстати, любо дорого было вчера смотреть, как армейские пацаны за счет короткого и среднего паса оборону зенита кружили!!! порой настаящую карусель у их ворот устаивали!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#7  stepanmlc   (Сегодня, 14:38)
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Болеет за:
«Спартак»
Удачи и успехов


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#6  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 14:37)
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online
Болеет за:
«Спартак»
УРРРА!!!!
лично я очень рад!!!
хороший тренер! может и не с ходу, но весной игру поставит!

Цитата: ale
Удачи и терпения и железных нервов) Горлуковича позови на помощь))))

лучше Евсеева! )))
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#5  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 14:32)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Любыми мерами и силами - к успеху, к победе, к славе! Начинай!!!


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#4  Buiser812   (Сегодня, 14:31)
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Мясо с приобретением!!!! Хотя думаю этот до конца сезона!!! ОПГ не даст заиграть на всю мощь


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..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016 [жалоба]
#3  малкавиан  Санта-Моника (Сегодня, 14:27)
  • -2
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в жизни череда фрустраций
и кругом одно говно,
изменение формаций
бесполезно - всё одно.
Регистрация: 22.11.2011 [жалоба]
#2  ale  Вятка (Сегодня, 14:26)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Удачи и терпения и железных нервов) Горлуковича позови на помощь))))


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Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
#1  Apant1   (Сегодня, 14:22)
  • +2
  •  (6)

Желаю успеха, короткий пас, наше всё!
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
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