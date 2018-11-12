Официально: Олег Кононов новый главный тренер "Спартака"

"Спартак" объявил о назначении нового главного тренера.Команду возглавил Олег Кононов, ранее работавший в тульском "Арсенале". Контракт рассчитан на срок до конца сезона-2019/20, при этом по окончании этого сезона возможен пересмотр условий в сторону улучшения.52-летний белорус ранее также работал в украинских "Карпатах" и "Севастополе", а затем – в "Краснодаре" и "Ахмате".