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Рауль Рианчо не войдет в тренерский штаб Кононова в "Спартаке"

И. о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо покидает красно-белых.

Испанцу не нашлось места в штабе нового главного тренера команды Олега Кононова.

Напомним, что Рианчо пришел в "Спартак" летом 2017 года и стал помощником Массимо Карреры. После отставки итальянца он провел несколько матчей в качестве исполняющего обязанности.

ФК "Спартак"
Теги: Рианчо Спартак Кононов
Сегодня, 14:24
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#8  Батька   (Сегодня, 14:41)
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)) смеётесь что ли ? Ясно было что его не будет
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#7  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 14:40)
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online
Болеет за:
«Спартак»
на кол, эту собаку Риначу!!! на кол его!!!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#6  safonas   (Сегодня, 14:40)
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Цитата: Спартак-навсегда
Был интересный Рианчо... Успехов в дальнейшем! А Кононову - быть хотя бы НЕ ХУЖЕ РИАНЧО.

хуже быть сложно


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#5  Blessing  Спб (Сегодня, 14:39)
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Болеет за:
«Зенит»
Очень неоднозначное, и самонадеянное решение Кононова. Единственный человек, который знает хоть что-то о сегодняшнем спартаке, должен был оставаться. В конце концов, воздать должное тренеру за его работу в эти непростые дни, требует этикет и обыкновенная порядочность.
Не с того Мямля начинает.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#4  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 14:33)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Был интересный Рианчо... Успехов в дальнейшем! А Кононову - быть хотя бы НЕ ХУЖЕ РИАНЧО.


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#3  VIOLATOR  Новосибирск (Сегодня, 14:30)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Кто бы сомневался.
Регистрация: 16.05.2015 [жалоба]
#2  Тамбовский волк  Тамбов (Сегодня, 14:27)
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Болеет за:
«Спартак»
У ... Ё! Скатертью дорога!
Регистрация: 3.05.2018 [жалоба]
#1  gesha978  Москва (Сегодня, 14:25)
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Болеет за:
«Спартак»
какая "жаль".
Регистрация: 8.11.2013 [жалоба]
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