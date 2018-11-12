Рауль Рианчо не войдет в тренерский штаб Кононова в "Спартаке"

И. о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо покидает красно-белых.Испанцу не нашлось места в штабе нового главного тренера команды Олега Кононова.Напомним, что Рианчо пришел в "Спартак" летом 2017 года и стал помощником Массимо Карреры. После отставки итальянца он провел несколько матчей в качестве исполняющего обязанности.