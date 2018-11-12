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Еще два игрока сборной России рискуют пропустить ближайшие матчи из-за проблем со здоровьем

Роман Зобнин и Сергей Петров могут пропустить ноябрьские матчи сборной России с Германией и Швецией.

У обоих футболистов мышечные проблемы.

Зобнин пропустил матч с "Уфой" (0:2), Петров отыграл 90 минут в матче с "Енисеем" (3:0). В течение сегодняшнего дня они пройдут обследование, по результатам которого станет ясно, смогут ли они готовиться к играм.

Пресс-служба сборной России
Теги: Зобнин Петров Сборная России
Сегодня, 14:31
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#3  Realist2000   (Сегодня, 14:37)
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online

А не искусственная ли это "соломка" перед серьезным соперником в товарняке и таким же в официальном выездным матчем? В случае неудачи - готовая отмазка.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#2  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 14:34)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Здоровье надо беречь! Черчесов найдёт, кого поставить. Теперь уж он освоил футбольные чудеса)))


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 14:34)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Полный атас. У нас еще одна официальная игра, а играть некем.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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