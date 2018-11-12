Еще два игрока сборной России рискуют пропустить ближайшие матчи из-за проблем со здоровьем

Роман Зобнин и Сергей Петров могут пропустить ноябрьские матчи сборной России с Германией и Швецией.У обоих футболистов мышечные проблемы.Зобнин пропустил матч с "Уфой" (0:2), Петров отыграл 90 минут в матче с "Енисеем" (3:0). В течение сегодняшнего дня они пройдут обследование, по результатам которого станет ясно, смогут ли они готовиться к играм.